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Обрушение ледника в итальянских Альпах привело к жертвам

Обрушение ледника в итальянских Альпах привело к жертвам

Накануне в районе Мармолады были зарегистрированы рекордные температуры на 10 градусов выше нормы 03.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-03T22:20+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Жертвами обрушения части ледника в Доломитовых Альпах на северо-востоке Италии стали шесть человек, сообщили в горноспасательной службе области Венето. Обвал ледника вызвал лавину из снега, камней и льда, накрывшую склон горы, по которому на вершину поднимались несколько групп туристов.Спасательные работы осложняются риском новых обвалов. На месте работают вертолеты и команды кинологов. Пострадавшие доставлены в больницы соседних городов Больцано, Тренто, Беллуно и Тревизо.По сообщению местных СМИ, накануне в районе Мармолады были зарегистрированы рекордные температуры на 10 градусов выше нормы.

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в мире, новости, происшествия, италия