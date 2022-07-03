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Обрушение ледника в итальянских Альпах привело к жертвам
Обрушение ледника в итальянских Альпах привело к жертвам
Накануне в районе Мармолады были зарегистрированы рекордные температуры на 10 градусов выше нормы 03.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-03T22:20+0400
2022-07-03T22:20+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Жертвами обрушения части ледника в Доломитовых Альпах на северо-востоке Италии стали шесть человек, сообщили в горноспасательной службе области Венето. Обвал ледника вызвал лавину из снега, камней и льда, накрывшую склон горы, по которому на вершину поднимались несколько групп туристов.Спасательные работы осложняются риском новых обвалов. На месте работают вертолеты и команды кинологов. Пострадавшие доставлены в больницы соседних городов Больцано, Тренто, Беллуно и Тревизо.По сообщению местных СМИ, накануне в районе Мармолады были зарегистрированы рекордные температуры на 10 градусов выше нормы.
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Sputnik Грузия
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в мире, новости, происшествия, италия
Обрушение ледника в итальянских Альпах привело к жертвам
22:20 03.07.2022 (обновлено: 23:05 03.07.2022)
Накануне в районе Мармолады были зарегистрированы рекордные температуры на 10 градусов выше нормы
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Жертвами обрушения части ледника в Доломитовых Альпах на северо-востоке Италии стали шесть человек, сообщили в горноспасательной службе области Венето.
Обвал ледника вызвал лавину из снега, камней и льда, накрывшую склон горы, по которому на вершину поднимались несколько групп туристов.
Как заявил асессор (региональный министр) области Венето по вопросам гражданской обороны Паоло Боттачин, число пострадавших достигло 8, один из них находится в тяжелом состоянии. Поиски ещё десятка человек продолжаются, сообщило РИА Новости
.
Спасательные работы осложняются риском новых обвалов. На месте работают вертолеты и команды кинологов. Пострадавшие доставлены в больницы соседних городов Больцано, Тренто, Беллуно и Тревизо.
По сообщению местных СМИ, накануне в районе Мармолады были зарегистрированы рекордные температуры на 10 градусов выше нормы.