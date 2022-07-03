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Послы в Грузии довольны мерами безопасности во время Tbilisi Pride Week
Послы в Грузии довольны мерами безопасности во время Tbilisi Pride Week
МВД Грузии мобилизовало большое количество полицейских, которые обеспечивали безопасность мероприятия 03.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-03T18:48+0400
2022-07-03T18:48+0400
2022-07-03T21:05+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Послы разных стран и представители международных организаций поблагодарили МВД Грузии за безопасное проведение мероприятий в рамках Tbilisi Pride Week.В субботу, 2 июля, завершилась Tbilisi Pride Week, организованная сторонниками ЛГБТ-сообщества. На горе Мтацминда в Тбилиси прошел фестиваль Tbilisi Pride Fest. МВД Грузии мобилизовало большое количество полицейских, которые обеспечивали безопасность мероприятия. Закрытие недели произошло без столкновений.Поблагодарил грузинскую полицию и постоянный представитель Программы развития ООН в Грузии Ник Бересфорд. По его словам, "это важный шаг вперед"."Присоединяюсь к благодарности, выраженной в адрес МВД и полиции за обеспечение верховенства закона для защиты всех лиц, присутствующих на Тбилиси Прайде. Это важный шаг вперед с точки зрения защиты прав человека в Грузии", — написал Бересфорд.Посол Франции в Грузии Диего Колас также положительно оценил работу, проделанную МВД в последние дни.Благодарность полицейским высказали также послы Норвегии и Нидерландов.В Грузии с 28 июня по 2 июля прошли мероприятия в рамках Tbilisi Pride Week. Представители ЛГБТ-сообщества провели несколько мероприятий. Представители консервативных групп обещали сорвать мероприятие.Помешать проведению фестиваля не удалось, но акцию протеста протестующие все-таки провели на проспекте Руставели. Один из участников акции даже попытался сжечь себя у здания парламента.Министерство внутренних дел Грузии перед началом Недели прайда опубликовало заявление, в котором осудило любое насилие и призвало группы, выступающие против проведения Tbilisi Pride Week, соблюдать закон, подчиняться законным требованиям полиции и не выходить за рамки права на проведение собраний и манифестаций, допустимых законом.
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Послы в Грузии довольны мерами безопасности во время Tbilisi Pride Week
18:48 03.07.2022 (обновлено: 21:05 03.07.2022)
МВД Грузии мобилизовало большое количество полицейских, которые обеспечивали безопасность мероприятия
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Послы разных стран и представители международных организаций поблагодарили МВД Грузии за безопасное проведение мероприятий в рамках Tbilisi Pride Week.
В субботу, 2 июля, завершилась Tbilisi Pride Week, организованная сторонниками ЛГБТ-сообщества. На горе Мтацминда в Тбилиси прошел фестиваль Tbilisi Pride Fest. МВД Грузии мобилизовало большое количество полицейских, которые обеспечивали безопасность мероприятия. Закрытие недели произошло без столкновений.
"Я поздравляю Министерство внутренних дел Грузии с образцовым осуществлением мер безопасности во время проведения Tbilisi Pride Week в этом году", — написал посол Израиля в Грузии Ран Гидор.
Поблагодарил грузинскую полицию и постоянный представитель Программы развития ООН в Грузии Ник Бересфорд. По его словам, "это важный шаг вперед".
"Присоединяюсь к благодарности, выраженной в адрес МВД и полиции за обеспечение верховенства закона для защиты всех лиц, присутствующих на Тбилиси Прайде. Это важный шаг вперед с точки зрения защиты прав человека в Грузии", — написал Бересфорд.
Посол Франции в Грузии Диего Колас также положительно оценил работу, проделанную МВД в последние дни.
"Поздравляю Tbilisi Pride с отличной неделей, насыщенной, содержательной, праздничной. Я хотел бы поблагодарить Министерство внутренних дел Грузии за проделанную работу, за хорошую защиту Конституции страны и основных свобод", - написал Диего Колас.
Благодарность полицейским высказали также послы Норвегии и Нидерландов.
В Грузии с 28 июня по 2 июля прошли мероприятия в рамках Tbilisi Pride Week. Представители ЛГБТ-сообщества провели несколько мероприятий. Представители консервативных групп обещали сорвать мероприятие.
Помешать проведению фестиваля не удалось, но акцию протеста протестующие все-таки провели на проспекте Руставели. Один из участников акции даже попытался сжечь себя у здания парламента.
Министерство внутренних дел Грузии перед началом Недели прайда опубликовало заявление, в котором осудило любое насилие и призвало группы, выступающие против проведения Tbilisi Pride Week, соблюдать закон, подчиняться законным требованиям полиции и не выходить за рамки права на проведение собраний и манифестаций, допустимых законом.