https://sputnik-georgia.ru/20220703/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-dvizhenie-na-perevale-kutaisi-alpana-mamisoni-vosstanovleno-268128266.html
Ситуация на дорогах Грузии: движение на перевале Кутаиси-Алпана-Мамисони восстановлено
Ситуация на дорогах Грузии: движение на перевале Кутаиси-Алпана-Мамисони восстановлено
Причиной введения ограничений стал разлив Риони - река вышла из берегов и затопила участок дороги 03.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-03T10:34+0400
2022-07-03T10:34+0400
2022-07-03T13:51+0400
грузия
новости
общество
департамент автомобильных дорог
ситуация на дорогах грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259223932_0:131:3069:1857_1920x0_80_0_0_e14b597026150b026dd273c6372a4fe0.jpg
ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Движение всех видов транспорта на 18-54 километре автодороги внутригосударственного значения - перевал Кутаиси-Алпана-Мамисони, восстановлено, сообщает департамент автомобильных дорог.По данным ведомства, причиной введения ограничений накануне стал разлив Риони. Река вышла из берегов и затопила участок дороги.В связи с этим на 18-54 км дороги в течение ночи и утра воскресенья велись очистительные работы.По прогнозам синоптиков, в воскресенье в западной части страны ожидается дождь.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259223932_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7c6fc5f0fa79b90facb436a980e15064.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии
Ситуация на дорогах Грузии: движение на перевале Кутаиси-Алпана-Мамисони восстановлено
10:34 03.07.2022 (обновлено: 13:51 03.07.2022)
Причиной введения ограничений стал разлив Риони - река вышла из берегов и затопила участок дороги
ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Движение всех видов транспорта на 18-54 километре автодороги внутригосударственного значения - перевал Кутаиси-Алпана-Мамисони, восстановлено, сообщает департамент автомобильных дорог.
По данным ведомства, причиной введения ограничений накануне стал разлив Риони. Река вышла из берегов и затопила участок дороги.
В связи с этим на 18-54 км дороги в течение ночи и утра воскресенья велись очистительные работы.
По прогнозам синоптиков, в воскресенье в западной части страны ожидается дождь.