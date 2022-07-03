https://sputnik-georgia.ru/20220703/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-dvizhenie-na-perevale-kutaisi-alpana-mamisoni-vosstanovleno-268128266.html

Ситуация на дорогах Грузии: движение на перевале Кутаиси-Алпана-Мамисони восстановлено

Ситуация на дорогах Грузии: движение на перевале Кутаиси-Алпана-Мамисони восстановлено

Причиной введения ограничений стал разлив Риони - река вышла из берегов и затопила участок дороги 03.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-03T10:34+0400

2022-07-03T10:34+0400

2022-07-03T13:51+0400

грузия

новости

общество

департамент автомобильных дорог

ситуация на дорогах грузии

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ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Движение всех видов транспорта на 18-54 километре автодороги внутригосударственного значения - перевал Кутаиси-Алпана-Мамисони, восстановлено, сообщает департамент автомобильных дорог.По данным ведомства, причиной введения ограничений накануне стал разлив Риони. Река вышла из берегов и затопила участок дороги.В связи с этим на 18-54 км дороги в течение ночи и утра воскресенья велись очистительные работы.По прогнозам синоптиков, в воскресенье в западной части страны ожидается дождь.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии