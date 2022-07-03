https://sputnik-georgia.ru/20220703/teatr-rustaveli-provedet-spektakli-v-regionakh-gruzii-267919150.html

Театр Руставели проведет спектакли в регионах Грузии

Театр Руставели проведет спектакли в регионах Грузии

У жителей грузинских регионов появится возможность увидеть спектакли главного театра страны 03.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Тбилисский драматический театр имени Шота Руставели анонсировал гастроли по регионам Грузии.Театр Руставели представляет спектакли "Скупой" и "Конец игры" в культурных центрах и гостеатрах грузинских районов.Организаторы также поделились программой гастролей, которая выглядит следующим образом:Гастроли пройдут при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.

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культура, грузия, новости, театр, гастроли