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Театр Руставели проведет спектакли в регионах Грузии
Театр Руставели проведет спектакли в регионах Грузии
У жителей грузинских регионов появится возможность увидеть спектакли главного театра страны 03.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-03T12:34+0400
2022-07-03T12:34+0400
2022-07-03T12:37+0400
культура
грузия
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гастроли
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ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Тбилисский драматический театр имени Шота Руставели анонсировал гастроли по регионам Грузии.Театр Руставели представляет спектакли "Скупой" и "Конец игры" в культурных центрах и гостеатрах грузинских районов.Организаторы также поделились программой гастролей, которая выглядит следующим образом:Гастроли пройдут при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.
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культура, грузия, новости, театр, гастроли
Театр Руставели проведет спектакли в регионах Грузии
12:34 03.07.2022 (обновлено: 12:37 03.07.2022)
У жителей грузинских регионов появится возможность увидеть спектакли главного театра страны
ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Тбилисский драматический театр имени Шота Руставели анонсировал гастроли по регионам Грузии.
Театр Руставели представляет спектакли "Скупой" и "Конец игры" в культурных центрах и гостеатрах грузинских районов.
Организаторы также поделились программой гастролей, которая выглядит следующим образом:
8 июля – спектакль "Скупой" в Горийском профессиональном государственном драматическом театре им. Георгия Эристави
9 июля – спектакль "Конец игры" в Горийском профессиональном государственном драматическом театре им. Георгия Эристави
18-19 июля – спектакль "Скупой" в Местийском центре культуры и искусства
26 июля – спектакль "Скупой" в культурном центре муниципалитета Цагери
28 июля – спектакль "Скупой" в культурном центре Амбролаури
29 июля – спектакль "Скупой" в доме культуры им. Гиги Джапаридзе в городе Они.
Гастроли пройдут при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.