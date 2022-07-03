https://sputnik-georgia.ru/20220703/tragediya-v-kobuleti---v-rezultate-padeniya-s-vysoty-pogib-10-letniy-rebenok-268129082.html
Трагедия в Кобулети - в результате падения с высоты погиб 10-летний ребенок
Трагедия в Кобулети - в результате падения с высоты погиб 10-летний ребенок
Пострадавшая была доставлена в клинику, однако врачам не удалось сохранить ее жизнь 03.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-03T11:33+0400
2022-07-03T11:33+0400
2022-07-03T11:33+0400
грузия
происшествия
новости
аджария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/08/249654294_0:0:3358:1890_1920x0_80_0_0_f5fb86b2471a63df4873740395c35262.jpg
ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Десятилетний ребенок погиб в результате падения со склона в селе Гвара Кобулетского района Аджарии.По информации местного телеканала TV25, девочка упала со склона и сильно ударилась виском.Пострадавшая была доставлена в клинику, однако врачам не удалось сохранить ее жизнь - 10-летняя девочка скончалась спустя несколько часов.
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/08/249654294_327:0:3056:2047_1920x0_80_0_0_af43a29e019df47605f3f2e5cfbef339.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, аджария
Трагедия в Кобулети - в результате падения с высоты погиб 10-летний ребенок
Пострадавшая была доставлена в клинику, однако врачам не удалось сохранить ее жизнь
ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Десятилетний ребенок погиб в результате падения со склона в селе Гвара Кобулетского района Аджарии.
По информации местного телеканала TV25, девочка упала со склона и сильно ударилась виском.
Пострадавшая была доставлена в клинику, однако врачам не удалось сохранить ее жизнь - 10-летняя девочка скончалась спустя несколько часов.