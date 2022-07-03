https://sputnik-georgia.ru/20220703/tragediya-v-kobuleti---v-rezultate-padeniya-s-vysoty-pogib-10-letniy-rebenok-268129082.html

Трагедия в Кобулети - в результате падения с высоты погиб 10-летний ребенок

Трагедия в Кобулети - в результате падения с высоты погиб 10-летний ребенок

Пострадавшая была доставлена в клинику, однако врачам не удалось сохранить ее жизнь 03.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-03T11:33+0400

2022-07-03T11:33+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Десятилетний ребенок погиб в результате падения со склона в селе Гвара Кобулетского района Аджарии.По информации местного телеканала TV25, девочка упала со склона и сильно ударилась виском.Пострадавшая была доставлена в клинику, однако врачам не удалось сохранить ее жизнь - 10-летняя девочка скончалась спустя несколько часов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, аджария