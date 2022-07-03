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Турция ведет переговоры по транспортировке газа из Туркменистана
Турция ведет переговоры по транспортировке газа из Туркменистана
Анкара рассматривает возможности перекачки туркменского газа в страну, переправляя его по линии Трансанатолийского газопровода 03.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-03T16:04+0400
2022-07-03T16:04+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Подготовка доставки туркменского газа на турецкий рынок приближается к завершению, сообщил вице-президент страны Фуат Октай. Вице-президент добавил, что прорабатываются три варианта доставки газа.Ранее Фуат Октай заявил о возможности перекачки туркменского газа в страну, переправляя его по линии Трансанатолийского газопровода (TANAP). Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что расширение TANAP может рассматриваться Европой как альтернатива российским поставкам газа. По его словам, подключение к линии разных источников возможно через территорию Турции, сообщает Sputnik Армении.По его словам, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов оказывает серьезную поддержку для быстрого достижения результата.Подчеркнув, что северный коридор стал рискованным из-за кризиса между Россией и Украиной и что это делает средний коридор гораздо более привлекательным, Октай отметил, что Анкара хочет его активировать во многих областях с использованием железнодорожной и воздушной логистической инфраструктуры посредством каспийского перехода.Газопровод TANAP протянулся из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе. По нему часть газа идет в Европу через Турцию с лета 2018 года.
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в мире, новости, экономика, турция, газ

Турция ведет переговоры по транспортировке газа из Туркменистана

16:04 03.07.2022
© photo: Sputnik / Anton DenisovАнкара, Турция - городской пейзаж
Анкара, Турция - городской пейзаж - Sputnik Грузия, 1920, 03.07.2022
© photo: Sputnik / Anton Denisov
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Анкара рассматривает возможности перекачки туркменского газа в страну, переправляя его по линии Трансанатолийского газопровода
ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Подготовка доставки туркменского газа на турецкий рынок приближается к завершению, сообщил вице-президент страны Фуат Октай.
Вице-президент добавил, что прорабатываются три варианта доставки газа.
Ранее Фуат Октай заявил о возможности перекачки туркменского газа в страну, переправляя его по линии Трансанатолийского газопровода (TANAP). Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что расширение TANAP может рассматриваться Европой как альтернатива российским поставкам газа. По его словам, подключение к линии разных источников возможно через территорию Турции, сообщает Sputnik Армении.

"Мы работаем над тремя альтернативами: использование линии TANAP через Каспий, соглашение SWAP или морским путем до трубопровода. Буду счастлив сказать, что мы очень близки к завершению", - заявил Октай.

По его словам, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов оказывает серьезную поддержку для быстрого достижения результата.
Подчеркнув, что северный коридор стал рискованным из-за кризиса между Россией и Украиной и что это делает средний коридор гораздо более привлекательным, Октай отметил, что Анкара хочет его активировать во многих областях с использованием железнодорожной и воздушной логистической инфраструктуры посредством каспийского перехода.
Газопровод TANAP протянулся из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе. По нему часть газа идет в Европу через Турцию с лета 2018 года.
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