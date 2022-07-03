https://sputnik-georgia.ru/20220703/turtsiya-vedet-peregovory-po-transportirovke-gaza-iz-turkmenistana-268132374.html

Турция ведет переговоры по транспортировке газа из Туркменистана

Турция ведет переговоры по транспортировке газа из Туркменистана

Анкара рассматривает возможности перекачки туркменского газа в страну, переправляя его по линии Трансанатолийского газопровода 03.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-03T16:04+0400

2022-07-03T16:04+0400

2022-07-03T16:04+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Подготовка доставки туркменского газа на турецкий рынок приближается к завершению, сообщил вице-президент страны Фуат Октай. Вице-президент добавил, что прорабатываются три варианта доставки газа.Ранее Фуат Октай заявил о возможности перекачки туркменского газа в страну, переправляя его по линии Трансанатолийского газопровода (TANAP). Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что расширение TANAP может рассматриваться Европой как альтернатива российским поставкам газа. По его словам, подключение к линии разных источников возможно через территорию Турции, сообщает Sputnik Армении.По его словам, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов оказывает серьезную поддержку для быстрого достижения результата.Подчеркнув, что северный коридор стал рискованным из-за кризиса между Россией и Украиной и что это делает средний коридор гораздо более привлекательным, Октай отметил, что Анкара хочет его активировать во многих областях с использованием железнодорожной и воздушной логистической инфраструктуры посредством каспийского перехода.Газопровод TANAP протянулся из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе. По нему часть газа идет в Европу через Турцию с лета 2018 года.

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