https://sputnik-georgia.ru/20220703/vse-o-prestupnosti-v-gruzii-poslednie-dannye-268121741.html

Все о преступности в Грузии: последние данные

Все о преступности в Грузии: последние данные

За пять месяцев 2022 года в Грузии было зафиксировано около 23,4 тысячи преступлений 03.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Количество преступлений в Грузии в период с 1 января по 1 июня 2022 года сократилось на 2,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, сообщается на сайте МВД Грузии.По данным ведомства, за пять месяцев в Грузии было зафиксировано около 23,4 тысячи преступлений, из них раскрыто 53,2%.Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений. Пик преступности приходится на летний периодТоп-5 преступленийСамым распространенным преступлением в Грузии остается воровство – за пять месяцев было зарегистрировано около 7,4 тысячи фактов, из которых раскрыто 50,5%.На второе место в период с 1 января по 1 июня 2022 года вышли преступления, связанные с наркотиками. Всего за этот период было зафиксировано около 1,8 тысячи таких преступлений, из которых раскрыто 89,2%Семейное насилие оказалось на третьем месте. За пять месяцев сотрудники следственных органов зафиксировали 1,6 тысячи подобных преступления. Раскрыть удалось 81%.Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:Кроме того, по данным МВД Грузии, за пять месяцев в стране было зарегистрировано 30 убийств, из которых 9 - с особой жестокостью, 124 случая нанесения вреда здоровью, 58 случаев изнасилования и 4 случая торговли людьми.Скольких наказали?В январе-мае 2022 года за совершение различных преступлений к уголовной ответственности привлекли 10 090 человек, из которых 648 отбывали условный срок.При этом 3 268 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.Пострадавшими в период с 1 января по 1 июня 2022 года от различных преступлений признали 7 894 человека.

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