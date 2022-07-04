https://sputnik-georgia.ru/20220704/aktsiya-protesta-v-tbilisi--reaktsiya-gruzinskoy-mechty-268167933.html

Акция протеста в Тбилиси – реакция "Грузинской мечты"

Акция протеста в Тбилиси – реакция "Грузинской мечты"

Акция должна сменить название с "Домой в Европу" на "Нет Европе", считают депутаты от большинства 04.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-04T13:43+0400

2022-07-04T13:43+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Акция "Домой в Европу" приняла партийное содержание, целью которой является смена власти в Грузии, заявил депутат от парламентского большинства Ираклий Кадагишвили.Несколько тысяч человек накануне собрались у здания парламента Грузии с требованием отставки правительства и выполнения условий ЕС для получения Грузией статуса страны-кандидата. Поздно ночью протестующие переместились к зданию правительственной канцелярии и провели ночь там. К этому времени протестующие разошлись.Другой депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гурам Мачарашвили считает, что акция должна сменить название и вместо "Домой в Европу" называться "Нет Европе"."Потому что их призывы к обществу – отставка правительства, деструктивные акции – это абсолютно антиевропейские призывы. Европа призывает нас к миру и к единству, а оппозиция призывает общество к разделению, противостоянию", – отметил Мачарашвили."Народное движение", во главе которого стоит молодежная организация "Стыдно", на многотысячной акции 24 июня выдвинуло требование об отставке правительства и создании в стране нового технократического кабинета министров. В противном случае движение пригрозило бессрочными акциями протеста начиная с 3 июля.В пятницу председатель партии, депутат Ираклий Кобахидзе представил полный план действий по выполнению 12-пунктного плана. Он включает в себя меры по снижению поляризации, борьбу с олигархами, коррупцией, обеспечению судебной реформы и решение проблем с эффективностью расследований нападений на представителей СМИ и меньшинств.Кроме этого "Грузинская мечта" планирует создать рабочую группу при комитете по процедурным вопросам и регламенту, куда войдут представители всех парламентских партий и гражданского общества, которая обеспечит полную оценку надзора парламента и подготовит законодательные поправки для исправления недочетов, о которых указано в рекомендациях Еврокомиссии.Поправки будут представлены не позднее 21 сентября и приняты до 1 ноября этого года.

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