https://sputnik-georgia.ru/20220704/biblioteki-v-regionakh-gruzii-stanut-bogache---proekt-ekvilibrium-prodolzhaetsya-268172090.html

Библиотеки в регионах Грузии станут богаче – проект "Эквилибриум" продолжается

Библиотеки в регионах Грузии станут богаче – проект "Эквилибриум" продолжается

В рамках проекта планируется улучшить работу еще 500 библиотек в регионах Грузии 04.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-04T15:02+0400

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2022-07-04T15:25+0400

грузия

общество

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георгий кекелидзе

библиотека

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Генеральный директор Национальной библиотеки парламента Грузии, поэт, писатель и телеведущий Георгий Кекелидзе объявил о продолжении работы проекта "Эквилибриум".Кекелидзе долгие годы руководит проектом "Эквилибриум". Его цель – повышение уровня образования граждан и создание культурно-образовательных пространств. В рамках проекта Кекелидзе безвозмездно помогает школьникам всей Грузии: дарит книги, компьютеры и целые библиотеки.Директор библиотеки отметил, что в неделю проект посетит одну-две библиотеки.Кекелидзе – грузинский поэт, эссеист, телеведущий, лауреат премии "Саба", премии "Золотое крыло", основатель электронной библиотеки lib.ge. С 2012 года занимает пост генерального директора Национальной библиотеки Грузии.Кекелидзе активно содействует развитию грузинской культуры за рубежом, сотрудничает с представителями грузинской диаспоры.

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грузия, общество, новости, георгий кекелидзе, библиотека