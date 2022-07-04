https://sputnik-georgia.ru/20220704/biblioteki-v-regionakh-gruzii-stanut-bogache---proekt-ekvilibrium-prodolzhaetsya-268172090.html
Библиотеки в регионах Грузии станут богаче – проект "Эквилибриум" продолжается
Библиотеки в регионах Грузии станут богаче – проект "Эквилибриум" продолжается
В рамках проекта планируется улучшить работу еще 500 библиотек в регионах Грузии 04.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-04T15:02+0400
2022-07-04T15:02+0400
2022-07-04T15:25+0400
грузия
общество
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георгий кекелидзе
библиотека
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Генеральный директор Национальной библиотеки парламента Грузии, поэт, писатель и телеведущий Георгий Кекелидзе объявил о продолжении работы проекта "Эквилибриум".Кекелидзе долгие годы руководит проектом "Эквилибриум". Его цель – повышение уровня образования граждан и создание культурно-образовательных пространств. В рамках проекта Кекелидзе безвозмездно помогает школьникам всей Грузии: дарит книги, компьютеры и целые библиотеки.Директор библиотеки отметил, что в неделю проект посетит одну-две библиотеки.Кекелидзе – грузинский поэт, эссеист, телеведущий, лауреат премии "Саба", премии "Золотое крыло", основатель электронной библиотеки lib.ge. С 2012 года занимает пост генерального директора Национальной библиотеки Грузии.Кекелидзе активно содействует развитию грузинской культуры за рубежом, сотрудничает с представителями грузинской диаспоры.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, георгий кекелидзе, библиотека
Библиотеки в регионах Грузии станут богаче – проект "Эквилибриум" продолжается
15:02 04.07.2022 (обновлено: 15:25 04.07.2022)
В рамках проекта планируется улучшить работу еще 500 библиотек в регионах Грузии
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Генеральный директор Национальной библиотеки парламента Грузии, поэт, писатель и телеведущий Георгий Кекелидзе объявил о продолжении работы проекта "Эквилибриум".
Кекелидзе долгие годы руководит проектом "Эквилибриум". Его цель – повышение уровня образования граждан и создание культурно-образовательных пространств. В рамках проекта Кекелидзе безвозмездно помогает школьникам всей Грузии: дарит книги, компьютеры и целые библиотеки.
"У меня хорошие новости – мы возвращаемся. "Эквилибриум", который уже обошел 1,5 тысячи деревень, возобновляет пополнение региональных библиотек. Впереди 500 библиотек", – написал Кекелидзе.
Директор библиотеки отметил, что в неделю проект посетит одну-две библиотеки.
Кекелидзе – грузинский поэт, эссеист, телеведущий, лауреат премии "Саба", премии "Золотое крыло", основатель электронной библиотеки lib.ge. С 2012 года занимает пост генерального директора Национальной библиотеки Грузии.
Кекелидзе активно содействует развитию грузинской культуры за рубежом, сотрудничает с представителями грузинской диаспоры.