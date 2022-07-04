https://sputnik-georgia.ru/20220704/chistaya-investitsionnaya-pozitsiya-gruzii-imeet-otritsatelnoe-znachenie-268146195.html

Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение

Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение

Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 132,4% к ВВП за последние четыре квартала 04.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-04T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 31 марта 2022 года имеет отрицательное значение и составляет 26,4 миллиарда долларов, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За первый квартал показатель улучшился на 63 миллиона долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 132,4% к ВВП за последние четыре квартала.Общие международные активы составляют 11,8 миллиарда долларов, что на 161,7 миллиона долларов больше показателя на конец IV квартала 2021 года.Общие обязательства на отчетную дату составили 38,1 миллиарда долларов. Обязательства выросли на 98,7 миллиона долларов по сравнению с четвертым кварталом 2021 года.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, инвестиции, статистика, национальный банк грузии