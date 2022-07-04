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Единые экзамены в Грузии сдают 25 осужденных
Единые экзамены в Грузии сдают 25 осужденных
Для этих абитуриентов в экзаменационных центрах устроена соответствующая инфраструктура 04.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-04T12:42+0400
2022-07-04T12:42+0400
2022-07-04T12:42+0400
грузия
новости
общество
михаил чхенкели
рати брегадзе
енэ
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Единые национальные экзамены (ЕНЭ) в этом году в Грузии сдают 25 осужденных, из них шесть – несовершеннолетние, сообщает Специальная пенитенциарная служба.Как сообщает служба, процесс вывоза осужденных на экзамены проходит беспрепятственно. Для этих абитуриентов в экзаменационных центрах устроена соответствующая инфраструктура.Пенитенциарная служба пожелала всем абитуриентам успехов на экзаменах.Об открытии цифрового университета стало известно в начале июня. Соответствующий меморандум оформили министр образования и науки Михаил Чхенкели и министр юстиции Рати Брегадзе.Главная цель цифрового университета заключается в том, чтобы у осужденных был доступ к качественному высшему образованию во время нахождения в пенитенциарном учреждении. Они смогут получить образование как на ступени бакалавра, так и магистратуры.В рамках проекта у осужденных будет доступ и к профессиональным образовательным программам.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, михаил чхенкели, рати брегадзе, енэ
Единые экзамены в Грузии сдают 25 осужденных
Для этих абитуриентов в экзаменационных центрах устроена соответствующая инфраструктура
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Единые национальные экзамены (ЕНЭ) в этом году в Грузии сдают 25 осужденных, из них шесть – несовершеннолетние, сообщает Специальная пенитенциарная служба.
Как сообщает служба, процесс вывоза осужденных на экзамены проходит беспрепятственно. Для этих абитуриентов в экзаменационных центрах устроена соответствующая инфраструктура.
"Для специальной пенитенциарной службы доступ осужденных к высшему образованию является приоритетным. С этой целью, по инициативе министра юстиции, будет задействован цифровой университет, что даст возможность осужденным дистанционно учиться в авторизированных университетах", – говорится в сообщении службы.
Пенитенциарная служба пожелала всем абитуриентам успехов на экзаменах.
Об открытии цифрового университета стало известно в начале июня. Соответствующий меморандум оформили министр образования и науки Михаил Чхенкели и министр юстиции Рати Брегадзе.
Главная цель цифрового университета заключается в том, чтобы у осужденных был доступ к качественному высшему образованию во время нахождения в пенитенциарном учреждении. Они смогут получить образование как на ступени бакалавра, так и магистратуры.
В рамках проекта у осужденных будет доступ и к профессиональным образовательным программам.