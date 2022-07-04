https://sputnik-georgia.ru/20220704/edinye-ekzameny-v-gruzii-sdayut-25-osuzhdennykh-268160267.html

Единые экзамены в Грузии сдают 25 осужденных

Единые экзамены в Грузии сдают 25 осужденных

Для этих абитуриентов в экзаменационных центрах устроена соответствующая инфраструктура 04.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-04T12:42+0400

2022-07-04T12:42+0400

2022-07-04T12:42+0400

грузия

новости

общество

михаил чхенкели

рати брегадзе

енэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1d/251598024_0:84:1601:984_1920x0_80_0_0_135421a2f4b9bc5a64b08f9d85c77f29.jpg

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Единые национальные экзамены (ЕНЭ) в этом году в Грузии сдают 25 осужденных, из них шесть – несовершеннолетние, сообщает Специальная пенитенциарная служба.Как сообщает служба, процесс вывоза осужденных на экзамены проходит беспрепятственно. Для этих абитуриентов в экзаменационных центрах устроена соответствующая инфраструктура.Пенитенциарная служба пожелала всем абитуриентам успехов на экзаменах.Об открытии цифрового университета стало известно в начале июня. Соответствующий меморандум оформили министр образования и науки Михаил Чхенкели и министр юстиции Рати Брегадзе.Главная цель цифрового университета заключается в том, чтобы у осужденных был доступ к качественному высшему образованию во время нахождения в пенитенциарном учреждении. Они смогут получить образование как на ступени бакалавра, так и магистратуры.В рамках проекта у осужденных будет доступ и к профессиональным образовательным программам.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, михаил чхенкели, рати брегадзе, енэ