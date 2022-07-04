https://sputnik-georgia.ru/20220704/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-4-iyulya-2022-268147562.html
Какой сегодня церковный праздник: 4 июля 2022
Какой сегодня церковный праздник: 4 июля 2022
По православному церковному календарю 4 июля 2022 отмечают день памяти Святых Иулиана, Терентия, Арчила и Луарсаба 04.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-04T02:00+0400
2022-07-04T02:00+0400
2022-07-04T02:00+0400
справки
религия
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминается в церковном календаре.Иулиан ТарсийскийПо церковному календарю 4 июля поминают мученика Иулиана Тарсийского, пострадавшего во время правления Диоклетиана (284–305).Родился будущий Святой в семье сенатора-язычника и христианки в провинции Киликия (Малая Азия). Мать после смерти мужа переселилась с Иулианом в город Таре и, покрестив сына, воспитала его в христианском благочестии.Преследование христиан началось когда Иулиану исполнилось 18 лет. Юношу схватили и в течение года водили по всей провинции, подвергая жестоким пыткам. Мать, следовавшая повсюду за сыном, просила Господа укрепить его в подвиге.Когда все ухищрения палачей заставить юношу отречься от веры оказались тщетными, его зашили в мешок, наполненный ядовитыми змеями и песком, и бросили в море. Это произошло в 305 году.Епископ ИконийскийПо церковному календарю 4 июля поминают священномученика Терентия, епископа Иконийского, ученика первоверховного апостола Павла.Терентий – апостол из числа 70-и, был вторым епископом в Иконии. О нем апостол Павел упоминает в послании к Римлянам.Святитель многих язычников обратил ко Христу. Он принял мученическую смерть за Спасителя в I веке - его пронзили заостренным деревом.Арчил IIПо церковному календарю 4 июля поминают царя Иверийского Арчила II, пострадавшего за веру - прямого потомка благоверного царя Мириана.Грузия в царствование Арчила II, принадлежащего к династии Хосроидов, подверглась опустошительному нашествию халифа Мурвана-Кру (Глухого), которого грузинский народ прозвал так за его неумолимую жестокость.Положение было безвыходным, грузины со слезами просили заступничества Пресвятой Богородицы и чудесным образом победили противника, значительно превосходившего силами, в сражении при реках Абаша и Цхенисцхали.После победы Арчил II занялся восстановлением грузинского царства. Но вскоре Грузия подверглась новому нашествию арабов - неожиданному вторжению Джиджум-Асима.Чтобы избавить страну от нового разгрома, царь явился в стан арабов, чтобы испросить мира и признать вассальную зависимость Грузии. Джиджум-Асим принял гостя милостиво, обещая свое покровительство, если он примет мусульманство.Когда ни обещания, ни уговоры, ни пытки не смогли заставить царя отречься, ему отрубили голову. Произошло это в 744 году.Луарсаб IIПо церковному календарю 4 июля поминают грузинского царя Луарсаба II, правившего в Картли в начале XVII века. Грузия в это время была зависима от Персидского царства.На престол Луарсаб взошел совсем юношей. Его отец царь Георгий X был отравлен по приказу шаха Аббаса. Персидский шах, надеясь, что сможет манипулировать молодым правителем, хотел превратить грузинскую землю в своеобразный буфер между воинственной Османской империей и ними.Турки захватили юг Грузии в 1609 году и вторглись на восток. Луарсаб, чудом избежавший плена, собрал армию и с 14 тысячами воинов обратил в бегство 60 тысяч османов.Эта победа встревожила персидского шаха. Испугавшись усиления Луарсаба, он попытался на него натравить других грузинских князей, но замысел провалился.Когда шах с огромным войском вторгся в Грузию, Луарсаб заключил союз с царем Кахети Теймуразом, и они вместе выступили против Аббаса. Но в результате предательства Луарсаб попал в плен и семь лет провел в оковах, мужественно отказываясь сменить веру.Его казнили в 1622 году. По преданию, над телом мученика засиял луч неземного света.ИмениныПо церковному календарю 4 июля именины отмечают Анастасия, Василиса, Алексий, Антоний, Георгий, Иона, Иоанн, Иулий, Максим, Николай, Никита, Павел, Терентий и Феодор.Материал подготовлен на основе открытых источников
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
справки , религия , календарь религиозных праздников
Какой сегодня церковный праздник: 4 июля 2022
По православному церковному календарю 4 июля 2022 отмечают день памяти Святых Иулиана, Терентия, Арчила и Луарсаба
Sputnik Грузия
рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминается в церковном календаре.
Иулиан Тарсийский
По церковному календарю 4 июля поминают мученика Иулиана Тарсийского, пострадавшего во время правления Диоклетиана (284–305).
Родился будущий Святой в семье сенатора-язычника и христианки в провинции Киликия (Малая Азия). Мать после смерти мужа переселилась с Иулианом в город Таре и, покрестив сына, воспитала его в христианском благочестии.
Преследование христиан началось когда Иулиану исполнилось 18 лет. Юношу схватили и в течение года водили по всей провинции, подвергая жестоким пыткам. Мать, следовавшая повсюду за сыном, просила Господа укрепить его в подвиге.
Когда все ухищрения палачей заставить юношу отречься от веры оказались тщетными, его зашили в мешок, наполненный ядовитыми змеями и песком, и бросили в море. Это произошло в 305 году.
Епископ Иконийский
По церковному календарю 4 июля поминают священномученика Терентия, епископа Иконийского, ученика первоверховного апостола Павла.
Терентий – апостол из числа 70-и, был вторым епископом в Иконии. О нем апостол Павел упоминает в послании к Римлянам.
Святитель многих язычников обратил ко Христу. Он принял мученическую смерть за Спасителя в I веке - его пронзили заостренным деревом.
Арчил II
По церковному календарю 4 июля поминают царя Иверийского Арчила II, пострадавшего за веру - прямого потомка благоверного царя Мириана.
Грузия в царствование Арчила II, принадлежащего к династии Хосроидов, подверглась опустошительному нашествию халифа Мурвана-Кру (Глухого), которого грузинский народ прозвал так за его неумолимую жестокость.
Положение было безвыходным, грузины со слезами просили заступничества Пресвятой Богородицы и чудесным образом победили противника, значительно превосходившего силами, в сражении при реках Абаша и Цхенисцхали.
После победы Арчил II занялся восстановлением грузинского царства. Но вскоре Грузия подверглась новому нашествию арабов - неожиданному вторжению Джиджум-Асима.
Чтобы избавить страну от нового разгрома, царь явился в стан арабов, чтобы испросить мира и признать вассальную зависимость Грузии. Джиджум-Асим принял гостя милостиво, обещая свое покровительство, если он примет мусульманство.
Когда ни обещания, ни уговоры, ни пытки не смогли заставить царя отречься, ему отрубили голову. Произошло это в 744 году.
Луарсаб II
По церковному календарю 4 июля поминают грузинского царя Луарсаба II, правившего в Картли в начале XVII века. Грузия в это время была зависима от Персидского царства.
На престол Луарсаб взошел совсем юношей. Его отец царь Георгий X был отравлен по приказу шаха Аббаса. Персидский шах, надеясь, что сможет манипулировать молодым правителем, хотел превратить грузинскую землю в своеобразный буфер между воинственной Османской империей и ними.
Турки захватили юг Грузии в 1609 году и вторглись на восток. Луарсаб, чудом избежавший плена, собрал армию и с 14 тысячами воинов обратил в бегство 60 тысяч османов.
Эта победа встревожила персидского шаха. Испугавшись усиления Луарсаба, он попытался на него натравить других грузинских князей, но замысел провалился.
Когда шах с огромным войском вторгся в Грузию, Луарсаб заключил союз с царем Кахети Теймуразом, и они вместе выступили против Аббаса. Но в результате предательства Луарсаб попал в плен и семь лет провел в оковах, мужественно отказываясь сменить веру.
Его казнили в 1622 году. По преданию, над телом мученика засиял луч неземного света.
Именины
По церковному календарю 4 июля именины отмечают Анастасия, Василиса, Алексий, Антоний, Георгий, Иона, Иоанн, Иулий, Максим, Николай, Никита, Павел, Терентий и Феодор.
Материал подготовлен на основе открытых источников