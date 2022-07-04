https://sputnik-georgia.ru/20220704/kaspiyskoe-more-vysykhaet-eksperty-o-prichinakh-i-posledstviyakh-268148978.html
Каспийское море высыхает? Эксперты о причинах и последствиях
Каспийское море высыхает? Эксперты о причинах и последствиях
Есть места, где Каспийское море отступило на 200-300 метров, а местами обмелевшие полосы бывают шириной до километра 04.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-04T08:32+0400
2022-07-04T08:32+0400
2022-07-04T08:32+0400
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общество
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каспийский регион
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По поводу снижения уровня воды в Каспии в последние годы высказываются разные мнения. Эта тема вновь стала актуальной в обществе после того, как в июне соцсети облетело фото, снятое в бакинском поселке Мардакян. На нем видно, что опоры качелей, которые в прошлом году были погружены в морскую воду, в этом году "выползли" на сушу.Фотография наглядно продемонстрировала то, что Каспий отступил на несколько метров, и многие пользователи выразили обеспокоенность по этому поводу, сообщил Sputnik Азербайджан.Заведующий отделом геоморфологии берегов и дна Каспийского моря Института географии имени академика Гасана Алиева Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор географических наук, профессор Амир Алиев сказал в беседе со Sputnik Азербайджан, что водный баланс в Каспийском море нарушен. Как отметил эксперт, Каспий, в основном, наполняется реками, при этом 80% воды в него приносит Волга."Еще 5% своих вод Каспий получает от реки Урал. Иными словами, почти 90% воды поступает в это море с севера. А из Азербайджана его наполняет река Кура. За последние годы объем вод, поступающих в Каспий с севера, сократился на 30%. Это связано с наличием в атмосфере циклонов и антициклонов", – отметил ученый.Собеседник Sputnik Азербайджан говорит, что обычно при циклонах выпадает много осадков, а при антициклонах, наоборот, частота дождей снижается. Циклоны и антициклоны влияют и на водность рек, впадающих в Каспий. Именно по этой причине, уровень воды в Каспийском море за последние годы упал на 1,5 метра.По словам эксперта, сокращение водности рек и глобальное потепление приводят к увеличению испарения с поверхности моря, что также приводит к его обмелению.Ученый также отметил, что ширина отступления воды в Каспийском море зависит от конфигурации побережья: где-то вода ушла больше, где-то – меньше. Например, в дельтовой части Куры, в направлении Абшерон-Сумгайыт, наблюдается большее обмеление Каспия."Есть места, где море отступило на 200-300 метров, а местами обмелевшие полосы бывают шириной до километра. Там, где берега крутые, отступление воды менее заметно, а там, где они пологие – более выражено", – сказал Алиев.Обмеление Каспия также влияет на популяцию морских обитателей: по мере отступления воды уменьшаются и нерестилища рыб.Первые инструментальные наблюдения за уровнем Каспийского моря начались в 1837 году в Баку. Многолетние наблюдения показывают, что уровень моря резко менялся трижды. В 1929-1977 годах он упал на 3 метра, а в 1978-1995 годах поднялся на 2,5 метра.С 1996 года наблюдается снижение уровня моря на 1,5 метра.В настоящее время уровень Каспия на 28,05 м ниже уровня мирового океана.Наибольший уровень изменчивости при инструментальных наблюдениях был зафиксирован в 1862 году (-24 м) и амплитуда изменения составила 4 м.Самый низкий уровень моря за последние 500 лет наблюдался в 1977 году.
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в мире, общество, азербайджан, каспийский регион
Каспийское море высыхает? Эксперты о причинах и последствиях
Есть места, где Каспийское море отступило на 200-300 метров, а местами обмелевшие полосы бывают шириной до километра
По поводу снижения уровня воды в Каспии в последние годы высказываются разные мнения. Эта тема вновь стала актуальной в обществе после того, как в июне соцсети облетело фото, снятое в бакинском поселке Мардакян. На нем видно, что опоры качелей, которые в прошлом году были погружены в морскую воду, в этом году "выползли" на сушу.
Фотография наглядно продемонстрировала то, что Каспий отступил на несколько метров, и многие пользователи выразили обеспокоенность по этому поводу, сообщил Sputnik Азербайджан
.
Заведующий отделом геоморфологии берегов и дна Каспийского моря Института географии имени академика Гасана Алиева Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор географических наук, профессор Амир Алиев сказал в беседе со Sputnik Азербайджан, что водный баланс в Каспийском море нарушен. Как отметил эксперт, Каспий, в основном, наполняется реками, при этом 80% воды в него приносит Волга.
"Еще 5% своих вод Каспий получает от реки Урал. Иными словами, почти 90% воды поступает в это море с севера. А из Азербайджана его наполняет река Кура. За последние годы объем вод, поступающих в Каспий с севера, сократился на 30%. Это связано с наличием в атмосфере циклонов и антициклонов", – отметил ученый.
Собеседник Sputnik Азербайджан говорит, что обычно при циклонах выпадает много осадков, а при антициклонах, наоборот, частота дождей снижается. Циклоны и антициклоны влияют и на водность рек, впадающих в Каспий. Именно по этой причине, уровень воды в Каспийском море за последние годы упал на 1,5 метра.
По словам эксперта, сокращение водности рек и глобальное потепление приводят к увеличению испарения с поверхности моря, что также приводит к его обмелению.
Ученый также отметил, что ширина отступления воды в Каспийском море зависит от конфигурации побережья: где-то вода ушла больше, где-то – меньше. Например, в дельтовой части Куры, в направлении Абшерон-Сумгайыт, наблюдается большее обмеление Каспия.
"Есть места, где море отступило на 200-300 метров, а местами обмелевшие полосы бывают шириной до километра. Там, где берега крутые, отступление воды менее заметно, а там, где они пологие – более выражено", – сказал Алиев.
Обмеление Каспия также влияет на популяцию морских обитателей: по мере отступления воды уменьшаются и нерестилища рыб.
"Потому что рыбы нерестятся в пресноводных водоемах, в Волге, в дельте Куры. Уменьшение уровня воды мешает им нереститься", – сказал эксперт, добавив, что, согласно прогнозам ученых, уровень Каспия продолжит падать.
Первые инструментальные наблюдения за уровнем Каспийского моря начались в 1837 году в Баку. Многолетние наблюдения показывают, что уровень моря резко менялся трижды. В 1929-1977 годах он упал на 3 метра, а в 1978-1995 годах поднялся на 2,5 метра.
С 1996 года наблюдается снижение уровня моря на 1,5 метра.
В настоящее время уровень Каспия на 28,05 м ниже уровня мирового океана.
Наибольший уровень изменчивости при инструментальных наблюдениях был зафиксирован в 1862 году (-24 м) и амплитуда изменения составила 4 м.
Самый низкий уровень моря за последние 500 лет наблюдался в 1977 году.