https://sputnik-georgia.ru/20220704/kutaisskaya-repetitsiya-pered-batumi--kak-gruzinskie-regbisty-sygrali-s-argentinoy-268150882.html

Кутаисская репетиция перед Батуми – как грузинские регбисты сыграли с Аргентиной

Кутаисская репетиция перед Батуми – как грузинские регбисты сыграли с Аргентиной

Сборная Грузии по регби проиграла Аргентине XV в первом матче летних тестов со счетом 24:30, хотя первая половина состоявшейся в Кутаиси встречи завершилась с... 04.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-04T09:41+0400

2022-07-04T09:41+0400

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ПредысторияКазалось бы, какие исторические отношения могут существовать между национальной сборной Грузии и второй сборной Аргентины, которая в разное время носила разные названия – сборная Аргентины "А", "Хагуарес" и, наконец, нынешняя Аргентина XV?Однако в Кутаиси состоялась уже четвертая по счету встреча "Лелос" с ближайшим резервом "Пум" ("Пумы" – официальное прозвище регбийной сборной Аргентины), кстати, обыгравших накануне сборную Шотландии со счетом 26:18.Дважды выигрывали грузины, один раз победили южноамериканцы, но всякий раз игра получалась очень напряженной, и по всем параметрам Аргентина XV наставниками "Борджгалоснеби" рассматривалась как наилучший спарринг-партнер перед главным матчем текущего лета для грузин – принципиальнейшей встречи с итальянской национальной командой, которая в пятницу уже прошла генеральную репетицию с "Лелос". "Адзурри" разгромили сборную Румынии – 45:13, причем в Бухаресте.Причем все без исключения приехавшие в Грузию аргентинцы были исполнены амбиций доказать главному тренеру национальной команды, именитому австралийцу Майклу Чеке, что тот ошибся, не доверив им место в "Пумах". Некоторым это, пожалуй, удалось.Грузия – почти оптимальным составомВ последнее время тренеру "Лелос" Левану Маисашвили не удавалось собрать под знамена сборной лучших грузинских игроков. У кого-то была травма, кого-то не отпускал клуб, у кого-то были еще какие-то причины...Звездный столб "Тулона" Бека Гигашвили просто-напросто получил "выходной", поскольку в прошлую субботу играл за "Барбарианс" – своего рода сборную мира, где вместе с ним, кстати, присутствовал "золотой мальчик" грузинского регби – 19-летний Давит Ниниашвили. И наконец, Гела Апрасидзе также получил неделю отдыха перед важнейшим матчем против итальянцев, поскольку он в прошлый уик-энд добывал престижнейший титул чемпиона Франции в составе "Монпелье", с чем его и поздравляем!Все остальные звезды были в распоряжении Маисашвили и стартовый состав выглядел весьма впечатляюще.Первый тайм: доминация ГрузииВ Кутаиси сияло яркое солнце и дул традиционный для этого города ветер. На "Аиа Арене" был аншлаг, компетентная в регбийных делах публика и праздничное настроение. Фанаты все 80 минут неистово поддерживали своих любимцев и те в первом тайме доставили им много удовольствия.Обе команды принялись атаковать без оглядки, и в такой ситуации преуспели хозяева. Кумир местной публики, кутаисец Тедо Абжандадзе на 8-й минуте потрясающим пасом бросил в прорыв быстроногого Ниниашвили и юному бэку, недавно выигравшему второй по значимости еврокубок – Кубок Вызова – в составе французского "Лиона" не составило особого труда вбежать в зачетку, и сделать там кульбит с приземлением мяча. Абжандадзе безукоризненно реализовал и счет стал 7:0 в пользу "Лелос".Вскоре аргентинцы отквитали 3 очка, четко исполнив пенальти, однако уже на 23-й минуте Тедо и Дато поменялись ролями, и теперь Ниниашвили снабдил грузинского плей-мейкера мячом в острейшей атаке и Абжандадзе, немного пофинтив, уложил мяч в зачетное поле гостей, сам же и реализовал свою попытку, после чего счет стал 14:3. На 29-й минуте аргентинцы вновь забили пенальти, зафиксировав конечный результат первой половины встречи – 14:6.Как Аргентина победилаС первых же секунд второго тайма стало ясно, что аргентинцы не собирались мириться с таким ходом событий – казалось, словно за 15 минут перерыва их подзарядили энергией и настроем на победу. Гости заиграли более агрессивно, стали показывать когти в единоборствах, которые в первом тайме заканчивались в основном победой грузин. Стали играть собранее и быстрее, и это застало "Лелос" врасплох.Правда, в одной из редких контратак грузины вынудили соперника нарушить правила игры, и Тедо вновь безупречно пробил с подставки – 17:6. Аргентина буквально через минуту ответила тем же – 17:9. И вот тут на хозяев обрушился шквал аргентинских атак – мощных, реактивных и изощренных! В Кутаиси разгорелся страстный аргентинский регби, которого опасаются все остальные мировые гранды. Именно в этот промежуток времени, то есть в последующие 20 минут, стало ясно, что это действительно ближайший резерв "Пум".Короче говоря, Аргентина XV занесла три прекрасные попытки подряд и практически определила победителя – 17:30. Однако, к чести грузин следует отметить, что они бились до последней секунды матча и были вознаграждены за эдакий выплеск силы духа в борьбе с объективно лучше игравшим соперником. Хотя "Лелос" на вид были ничуть не мощнее аргентинцев, они сумели их прижать к линии зачетки. Продолжительный штурм несколько раз должен был завершиться попыткой, но аргентинцы также не уступали......И в конце концов, когда 80 минут игры истекли и время на табло покраснело, двухметровый замок Нодар Чеишвили, тоже, кстати, кутаисец, сумел каким-то чудом протиснуться сквозь защитников и коснуться мячом газона. Итальянский арбитр оказался в замешательстве, поскольку пропустил момент приземления мяча, поэтому долго советовался сначала с боковым судьей, потом с видеорефери, и наконец продолжительно свистнул, подняв руку вверх – попытка! Абжандадзе с 10 метров преспокойно реализовал, набрав в итоге 14 очков, и зафиксировал конечный итог – 24:30.Выводы делать тренерскому штабу, но в любом случае надо признать, что Аргентина XV оказалась действительно оптимальным спарринг-партнером перед матчем против сборной Италии. В Кутаиси проявились практически все слабые стороны в игре команды.Спасибо "Лелос" за твердый характер и удачи 10-го в Батуми!

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