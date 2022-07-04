https://sputnik-georgia.ru/20220704/minkult-gruzii-vyyavil-pobediteley-konkursa-detskikh-spektakley-268169974.html

Минкульт Грузии выявил победителей конкурса детских спектаклей

Минкульт Грузии выявил победителей конкурса детских спектаклей

Минкульт Грузии профинансирует постановку трех детских спектаклей 04.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило победителей конкурса "Содействие детским музыкальным/балетным спектаклям".Бюджет конкурса составил 100 тысяч лари (более 34 тысяч долларов). Министерство приняло девять заявок для участия в конкурсе.В числе победителей оказались следующие спектакли, которые получат финансирование на постановку:

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культура, грузия, новости, нодар думбадзе