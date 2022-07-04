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Минкульт Грузии выявил победителей конкурса детских спектаклей
Минкульт Грузии выявил победителей конкурса детских спектаклей
Минкульт Грузии профинансирует постановку трех детских спектаклей 04.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-04T14:21+0400
2022-07-04T14:21+0400
2022-07-04T14:24+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило победителей конкурса "Содействие детским музыкальным/балетным спектаклям".Бюджет конкурса составил 100 тысяч лари (более 34 тысяч долларов). Министерство приняло девять заявок для участия в конкурсе.В числе победителей оказались следующие спектакли, которые получат финансирование на постановку:
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культура, грузия, новости, нодар думбадзе
Минкульт Грузии выявил победителей конкурса детских спектаклей
14:21 04.07.2022 (обновлено: 14:24 04.07.2022)
Минкульт Грузии профинансирует постановку трех детских спектаклей
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило победителей конкурса "Содействие детским музыкальным/балетным спектаклям".
Бюджет конкурса составил 100 тысяч лари (более 34 тысяч долларов). Министерство приняло девять заявок для участия в конкурсе.
В числе победителей оказались следующие спектакли, которые получат финансирование на постановку:
Мюзикл "Пока пойдет снег" – исполнитель "Алихе";
Спортивный балет "Движение и красота" – исполнитель "Академия Нели Силадзе";
"Рождественская сказка" – исполнитель Тбилисский театр юного зрителя имени Нодара Думбадзе.