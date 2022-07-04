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Морошкина: у Грузии должна быть реальная оппозиция
Морошкина: у Грузии должна быть реальная оппозиция
По мнению Морошкиной, сегодня в Грузии нет оппозиции, есть лишь "бандформирования" 04.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-04T16:56+0400
2022-07-04T16:56+0400
2022-07-04T17:12+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Сильная оппозиция означает реальную демократию в стране, поэтому необходимо, чтобы в Грузии была реальная оппозиция. Такое мнение выразила политолог, конфликтолог Лали Морошкина в ходе брифинга в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузи.Накануне несколько тысяч человек в Тбилиси собрались на акцию "Домой в Европу". Главным требованием собравшихся была отставка премьера Ираклия Гарибашвили. Спустя несколько часов после начала, еще до призыва организаторов разойтись, большая часть участников митинга покинула проспект Руставели и территорию перед парламентом Грузии. "Я хочу, чтобы у моей страны была реальная оппозиция. Власть - это одно, а сильная оппозиция означает реальную демократию в стране", - заявила политолог.По словам Морошкиной, сегодня в Грузии нет оппозиции, есть лишь "бандформирования"."У нас нет оппозиции, только бандформирования, которые пытаются захватить власть, как они захватили в свое время на девять лет (имеется в виду "революция роз" и время правления "Единого нацдвижения" в 2003 - 2012 годах - прим. ред.). Сейчас они стараются повторить то же самое", - сказала Морошкина.Как отметила Морошкина, ни в коем случае нельзя было вчера со сцены на акции читать письмо экс-главы военной полиции Минобороны Грузии Мегиса Кардава, который отбывает наказание в тюрьме. Кардава заочно вынесены приговоры по пяти уголовным делам, еще шесть дел находятся в производстве в Тбилисском городском суде. По одному из них Кардава грозит бессрочное заключение."Он был первым мучителем в тбилисских тюрьмах. Значит, кто-то на митинге продался "мечтунам". Для меня это была провальная игра, кто-то действительно продался. Я думаю, что те, кто отвечают за спокойствие в нашей стране, хорошо поработали. Вчера все сошло на нет", - сказала Морошкина.По ее словам, так как наступило лето, поэтому никаких масштабных акций в Грузии в ближайшие месяцы не будет.
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политика, грузия, новости, тбилиси, лали морошкина
Морошкина: у Грузии должна быть реальная оппозиция
16:56 04.07.2022 (обновлено: 17:12 04.07.2022)
По мнению Морошкиной, сегодня в Грузии нет оппозиции, есть лишь "бандформирования"
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Сильная оппозиция означает реальную демократию в стране, поэтому необходимо, чтобы в Грузии была реальная оппозиция. Такое мнение выразила политолог, конфликтолог Лали Морошкина в ходе брифинга в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузи.
Накануне несколько тысяч человек в Тбилиси собрались на акцию "Домой в Европу". Главным требованием собравшихся была отставка премьера Ираклия Гарибашвили. Спустя несколько часов после начала, еще до призыва организаторов разойтись, большая часть участников митинга покинула проспект Руставели и территорию перед парламентом Грузии.
"Я хочу, чтобы у моей страны была реальная оппозиция. Власть - это одно, а сильная оппозиция означает реальную демократию в стране", - заявила политолог.
По словам Морошкиной, сегодня в Грузии нет оппозиции, есть лишь "бандформирования".
"У нас нет оппозиции, только бандформирования, которые пытаются захватить власть, как они захватили в свое время на девять лет (имеется в виду "революция роз" и время правления "Единого нацдвижения" в 2003 - 2012 годах - прим. ред.). Сейчас они стараются повторить то же самое", - сказала Морошкина.
Как отметила Морошкина, ни в коем случае нельзя было вчера со сцены на акции читать письмо экс-главы военной полиции Минобороны Грузии Мегиса Кардава, который отбывает наказание в тюрьме. Кардава заочно вынесены приговоры по пяти уголовным делам, еще шесть дел находятся в производстве в Тбилисском городском суде. По одному из них Кардава грозит бессрочное заключение.
"Он был первым мучителем в тбилисских тюрьмах. Значит, кто-то на митинге продался "мечтунам". Для меня это была провальная игра, кто-то действительно продался. Я думаю, что те, кто отвечают за спокойствие в нашей стране, хорошо поработали. Вчера все сошло на нет", - сказала Морошкина.
По ее словам, так как наступило лето, поэтому никаких масштабных акций в Грузии в ближайшие месяцы не будет.