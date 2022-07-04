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Наводнение в индийском штате привело к многочисленным жертвам

Наводнение в индийском штате привело к многочисленным жертвам

По данным властей, в результате наводнения в штате полностью или частично повреждено 138 тысяч домов 04.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-04T10:02+0400

2022-07-04T10:02+0400

2022-07-04T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Наводнения и оползни в штате Ассам на северо-востоке Индии привели к гибели 179 человек, сообщили представители управления штата по борьбе со стихийными бедствиями.По данным властей, в результате наводнения в штате полностью или частично повреждено 138 тысяч домов. Наиболее серьезная ситуация складывается в городе Сильчар, 90% которого полностью затоплено в результате прорыва дамбы. Хотя в городе погибло не более 16 человек, считается, что наводнение нанесло ущерб имуществу на сумму не менее 10 миллиардов рупий ($1,2 миллиарда).По данным управления, вода затопила более 47,1 тысячи гектаров посевных площадей Ассама. При этом власти штата отмечают, что вода в ряде районов отступает и ситуация в штате улучшается.

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в мире, новости, происшествия, индия, наводнение