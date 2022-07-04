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Назван состав сборной Грузии по дзюдо на "Большой шлем" Будапешта
Назван состав сборной Грузии по дзюдо на "Большой шлем" Будапешта
На турнир Большого шлема 2022 года в Будапеште ожидают приезда всех основных сборных в сильнейшем составе 04.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-04T21:08+0400
2022-07-04T21:08+0400
2022-07-04T21:08+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Для участия в турнире большого шлема в Будапешт отправятся 14 грузинских дзюдоистов, сообщает федерация дзюдо Грузии.С 8-10 июля столица Венгрии примет престижный турнир Большого шлема.В Будапешт поедут:МужчиныЖенщиныНа турнир Большого шлема 2022 года в Будапеште ожидают приезда всех сборных в сильнейшем составе.Что касается предыдущего турнира Большого шлема, который прошел в Тбилиси в начале июня, то сборная Грузии стала автором исторического результата - пять золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей.По количеству медалей грузинские дзюдоисты намного опередили занявшую второе место команду Франции.
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Sputnik Грузия
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грузия, новости, спорт, будапешт, венгрия, федерация дзюдо грузии, гран-при по дзюдо, лухум чхвимиани, темур нозадзе, важа маргвелашвили
Назван состав сборной Грузии по дзюдо на "Большой шлем" Будапешта
На турнир Большого шлема 2022 года в Будапеште ожидают приезда всех основных сборных в сильнейшем составе
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Для участия в турнире большого шлема в Будапешт отправятся 14 грузинских дзюдоистов, сообщает федерация дзюдо Грузии.
С 8-10 июля столица Венгрии примет престижный турнир Большого шлема.
-60 кг: Лухум Чхвимиани, Темур Нозадзе
-66 кг: Важа Маргвелашвили
-73 кг: Лаша Шавдатуашвили
-81 кг: Георгий Шеразадишвили, Заур Двалашвили
-90 кг: Бека Гвиниашвили, Ника Харазишвили
-100 кг: Варлам Липартелиани, Онисе Санеблидзе
-57 кг: Этер Липартелиани
На турнир Большого шлема 2022 года в Будапеште ожидают приезда всех сборных в сильнейшем составе.
Что касается предыдущего турнира Большого шлема, который прошел в Тбилиси в начале июня, то сборная Грузии стала автором исторического результата - пять золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей.
По количеству медалей грузинские дзюдоисты намного опередили занявшую второе место команду Франции.