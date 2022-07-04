https://sputnik-georgia.ru/20220704/nazvan-sostav-sbornoy-gruzii-po-dzyudo-na-bolshoy-shlem-budapeshta-268185889.html

Назван состав сборной Грузии по дзюдо на "Большой шлем" Будапешта

Назван состав сборной Грузии по дзюдо на "Большой шлем" Будапешта

На турнир Большого шлема 2022 года в Будапеште ожидают приезда всех основных сборных в сильнейшем составе 04.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Для участия в турнире большого шлема в Будапешт отправятся 14 грузинских дзюдоистов, сообщает федерация дзюдо Грузии.С 8-10 июля столица Венгрии примет престижный турнир Большого шлема.В Будапешт поедут:МужчиныЖенщиныНа турнир Большого шлема 2022 года в Будапеште ожидают приезда всех сборных в сильнейшем составе.Что касается предыдущего турнира Большого шлема, который прошел в Тбилиси в начале июня, то сборная Грузии стала автором исторического результата - пять золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей.По количеству медалей грузинские дзюдоисты намного опередили занявшую второе место команду Франции.

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грузия, новости, спорт, будапешт, венгрия, федерация дзюдо грузии, гран-при по дзюдо, лухум чхвимиани, темур нозадзе, важа маргвелашвили