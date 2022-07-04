https://sputnik-georgia.ru/20220704/opaseniya-po-snizheniya-predlozheniya-na-rynke-tolkayut-tseny-na-neft-vverkh-268182825.html

Опасения по снижению предложения на рынке толкают цены на нефть вверх

Опасения по снижению предложения на рынке толкают цены на нефть вверх

Опасения в связи с поставками нефти на мировой рынок возникли из-за забастовки рабочих на норвежских месторождениях 04.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-04T19:53+0400

2022-07-04T19:53+0400

2022-07-04T19:56+0400

в мире

новости

экономика

норвегия

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/06/250546648_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eef6332e93bd773cc48def71305dd7ea.jpg

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Инвесторы опасаются за нехватку предложения нефти на рынке, что вызывает заметный рост цен в понедельник вечером.Согласно данным торгов, по состоянию на 19.27 тбс цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 2,03%, до 113,91 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1,88%, до 110,47 доллара.На нефтяном рынке в понедельник вечером наблюдается положительная динамика, чему способствуют перспективы снижения "черного золота" на рынке вследствие забастовки рабочих в Норвегии.По данным СМИ, Норвежская нефтегазовая ассоциация (NOG) сообщила, что в ходе забастовки профсоюза управленческого персонала Lederne будут закрыты три месторождения во вторник. Помимо этого, закрыться могут еще три месторождения в среду, если требования бастующих не будут удовлетворены.

норвегия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, экономика, норвегия, цены на нефть