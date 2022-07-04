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Опасения по снижению предложения на рынке толкают цены на нефть вверх
Опасения по снижению предложения на рынке толкают цены на нефть вверх
Опасения в связи с поставками нефти на мировой рынок возникли из-за забастовки рабочих на норвежских месторождениях 04.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-04T19:53+0400
2022-07-04T19:53+0400
2022-07-04T19:56+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Инвесторы опасаются за нехватку предложения нефти на рынке, что вызывает заметный рост цен в понедельник вечером.Согласно данным торгов, по состоянию на 19.27 тбс цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 2,03%, до 113,91 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1,88%, до 110,47 доллара.На нефтяном рынке в понедельник вечером наблюдается положительная динамика, чему способствуют перспективы снижения "черного золота" на рынке вследствие забастовки рабочих в Норвегии.По данным СМИ, Норвежская нефтегазовая ассоциация (NOG) сообщила, что в ходе забастовки профсоюза управленческого персонала Lederne будут закрыты три месторождения во вторник. Помимо этого, закрыться могут еще три месторождения в среду, если требования бастующих не будут удовлетворены.
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в мире, новости, экономика, норвегия, цены на нефть
Опасения по снижению предложения на рынке толкают цены на нефть вверх
19:53 04.07.2022 (обновлено: 19:56 04.07.2022)
Опасения в связи с поставками нефти на мировой рынок возникли из-за забастовки рабочих на норвежских месторождениях
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Инвесторы опасаются за нехватку предложения нефти на рынке, что вызывает заметный рост цен в понедельник вечером.
Согласно данным торгов, по состоянию на 19.27 тбс цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 2,03%, до 113,91 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1,88%, до 110,47 доллара.
На нефтяном рынке в понедельник вечером наблюдается положительная динамика, чему способствуют перспективы снижения "черного золота" на рынке вследствие забастовки рабочих в Норвегии.
По данным СМИ, Норвежская нефтегазовая ассоциация (NOG) сообщила, что в ходе забастовки профсоюза управленческого персонала Lederne будут закрыты три месторождения во вторник. Помимо этого, закрыться могут еще три месторождения в среду, если требования бастующих не будут удовлетворены.