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Организаторы акции 3 июля в Тбилиси погасили протестный заряд – оппозиционный депутат
Организаторы акции 3 июля в Тбилиси погасили протестный заряд – оппозиционный депутат
Люди разочаровались и разошлись по домам, считает депутат от парламентского меньшинства 04.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-04T15:22+0400
2022-07-04T15:22+0400
2022-07-04T15:27+0400
грузия
новости
ираклий кобахидзе
грузинская мечта
еврокомиссия
георгий вашадзе
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия считает, что организаторам акции протеста, которая прошла 3 июля в центре Тбилиси, удалось достичь обратного эффекта – погасить протестный заряд и успешно разогнать акцию.Несколько тысяч человек накануне собрались у здания парламента Грузии с требованием отставки правительства и выполнения условий ЕС для получения Грузией статуса страны-кандидата. Поздно ночью протестующие переместились к зданию правительственной канцелярии и провели ночь там. К этому времени протестующие разошлись.По его словам, цель многих лиц, руководивших акцией, заключалась в том, чтобы разогнать ее. Поэтому многие ее участники предпочли разойтись по домам."Люди, которые хотели провести честный протест, разочаровались и разошлись по домам", – сказал Яго Хвичия.Накануне лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе пообещал, что на днях оппозиция представит свой план выполнения 12 условий, которые ЕС выдвинул Грузии для получения статуса страны- кандидата.Политик также заявил, что оппозиция не верит в обещания правящей партии "Грузинская мечта" о выполнений 12-пунктного плана в течение шести месяцев.Ранее председатель партии "Грузинская мечта", депутат Ираклий Кобахидзе представил полный план действий по выполнению 12-пунктного плана. Он включает в себя меры по снижению поляризации, борьбу с олигархами, коррупцией, обеспечению судебной реформы и решение проблем с эффективностью расследований нападений на представителей СМИ и меньшинств.Кроме этого "Грузинская мечта" планирует создать рабочую группу при комитете по процедурным вопросам и регламенту, куда войдут представители всех парламентских партий и гражданского общества, которая обеспечит полную оценку надзора парламента и подготовит законодательные поправки для исправления недочетов, о которых указано в рекомендациях Еврокомиссии.Поправки будут представлены не позднее 21 сентября и приняты до 1 ноября этого года.
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грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, еврокомиссия, георгий вашадзе
Организаторы акции 3 июля в Тбилиси погасили протестный заряд – оппозиционный депутат
15:22 04.07.2022 (обновлено: 15:27 04.07.2022)
Люди разочаровались и разошлись по домам, считает депутат от парламентского меньшинства
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия считает, что организаторам акции протеста, которая прошла 3 июля в центре Тбилиси, удалось достичь обратного эффекта – погасить протестный заряд и успешно разогнать акцию.
Несколько тысяч человек накануне собрались у здания парламента Грузии с требованием отставки правительства и выполнения условий ЕС для получения Грузией статуса страны-кандидата. Поздно ночью протестующие переместились к зданию правительственной канцелярии и провели ночь там. К этому времени протестующие разошлись.
"Акция удалась в том смысле, если вы хотели подавить протестный заряд в людях и успешно разогнать акцию, чтобы за десять дней от 100-тысячного митинга ничего не осталось, то у организаторов это получилось хорошо и успешно", – сказал Хвичия.
По его словам, цель многих лиц, руководивших акцией, заключалась в том, чтобы разогнать ее. Поэтому многие ее участники предпочли разойтись по домам.
"Люди, которые хотели провести честный протест, разочаровались и разошлись по домам", – сказал Яго Хвичия.
Накануне лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе пообещал, что на днях оппозиция представит свой план выполнения 12 условий, которые ЕС выдвинул Грузии для получения статуса страны- кандидата.
Политик также заявил, что оппозиция не верит в обещания правящей партии "Грузинская мечта" о выполнений 12-пунктного плана в течение шести месяцев.
Ранее председатель партии "Грузинская мечта", депутат Ираклий Кобахидзе представил полный план действий по выполнению 12-пунктного плана. Он включает в себя меры по снижению поляризации, борьбу с олигархами, коррупцией, обеспечению судебной реформы и решение проблем с эффективностью расследований нападений на представителей СМИ и меньшинств.
Кроме этого "Грузинская мечта" планирует создать рабочую группу при комитете по процедурным вопросам и регламенту, куда войдут представители всех парламентских партий и гражданского общества, которая обеспечит полную оценку надзора парламента и подготовит законодательные поправки для исправления недочетов, о которых указано в рекомендациях Еврокомиссии.
Поправки будут представлены не позднее 21 сентября и приняты до 1 ноября этого года.