https://sputnik-georgia.ru/20220704/organizatory-aktsii-3-iyulya-v-tbilisi-pogasili-protestnyy-zaryad---oppozitsionnyy-deputat-268172236.html

Организаторы акции 3 июля в Тбилиси погасили протестный заряд – оппозиционный депутат

Организаторы акции 3 июля в Тбилиси погасили протестный заряд – оппозиционный депутат

Люди разочаровались и разошлись по домам, считает депутат от парламентского меньшинства 04.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-04T15:22+0400

2022-07-04T15:22+0400

2022-07-04T15:27+0400

грузия

новости

ираклий кобахидзе

грузинская мечта

еврокомиссия

георгий вашадзе

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия считает, что организаторам акции протеста, которая прошла 3 июля в центре Тбилиси, удалось достичь обратного эффекта – погасить протестный заряд и успешно разогнать акцию.Несколько тысяч человек накануне собрались у здания парламента Грузии с требованием отставки правительства и выполнения условий ЕС для получения Грузией статуса страны-кандидата. Поздно ночью протестующие переместились к зданию правительственной канцелярии и провели ночь там. К этому времени протестующие разошлись.По его словам, цель многих лиц, руководивших акцией, заключалась в том, чтобы разогнать ее. Поэтому многие ее участники предпочли разойтись по домам."Люди, которые хотели провести честный протест, разочаровались и разошлись по домам", – сказал Яго Хвичия.Накануне лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе пообещал, что на днях оппозиция представит свой план выполнения 12 условий, которые ЕС выдвинул Грузии для получения статуса страны- кандидата.Политик также заявил, что оппозиция не верит в обещания правящей партии "Грузинская мечта" о выполнений 12-пунктного плана в течение шести месяцев.Ранее председатель партии "Грузинская мечта", депутат Ираклий Кобахидзе представил полный план действий по выполнению 12-пунктного плана. Он включает в себя меры по снижению поляризации, борьбу с олигархами, коррупцией, обеспечению судебной реформы и решение проблем с эффективностью расследований нападений на представителей СМИ и меньшинств.Кроме этого "Грузинская мечта" планирует создать рабочую группу при комитете по процедурным вопросам и регламенту, куда войдут представители всех парламентских партий и гражданского общества, которая обеспечит полную оценку надзора парламента и подготовит законодательные поправки для исправления недочетов, о которых указано в рекомендациях Еврокомиссии.Поправки будут представлены не позднее 21 сентября и приняты до 1 ноября этого года.

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грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, еврокомиссия, георгий вашадзе