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Политические игры и самобичевание - Лали Морошкина об акции "Домой в Европу"
Политические игры и самобичевание - Лали Морошкина об акции "Домой в Европу"
Оппозиция ошиблась, будучи уверенной, что сможет собрать на акции "Домой в Европу" 3 июля столько же участников, сколько на масштабном митинге неделю назад, 24... 04.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-04T19:05+0400
2022-07-04T19:05+0400
2022-07-04T19:09+0400
пресс-центр
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видео-новости из грузии
экспертное мнение
акции протеста
евросоюз
лали морошкина
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О просчетах организаторов и причинах неудачного протеста сторонников ускоренной евроинтеграции рассказала в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия политолог, конфликтолог Лали Морошкина. "То, что вчера творилось на так называемых "оппозиционных каналах", - это просто жуть. Стояли совершенно потерянные так называемые "журналисты", а на самом деле просто зондер-команда Саакашвили, и не знали, о чем или как говорить", - заявила Морошкина.По ее словам, те люди, которые в свое время отошли от миллиардера, создателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, надеялись вчера "сесть в новую политическую лодку", но уже с началом акции поняли, что ничего не выйдет, и вновь обвинили в этом "злого дяденьку Бидзину".Как считает политолог, оппозиции больше не удастся устроить масштабные акции протеста.
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Политические игры и самобичевание - Лали Морошкина об акции "Домой в Европу"
19:05 04.07.2022 (обновлено: 19:09 04.07.2022)
Оппозиция ошиблась, будучи уверенной, что сможет собрать на акции "Домой в Европу" 3 июля столько же участников, сколько на масштабном митинге неделю назад, 24 июня. Смотрите, что сказала об этом политолог Лали Морошкина
О просчетах организаторов и причинах неудачного протеста сторонников ускоренной евроинтеграции рассказала в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия политолог, конфликтолог Лали Морошкина.
"То, что вчера творилось на так называемых "оппозиционных каналах", - это просто жуть. Стояли совершенно потерянные так называемые "журналисты", а на самом деле просто зондер-команда Саакашвили, и не знали, о чем или как говорить", - заявила Морошкина.
По ее словам, те люди, которые в свое время отошли от миллиардера, создателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, надеялись вчера "сесть в новую политическую лодку", но уже с началом акции поняли, что ничего не выйдет, и вновь обвинили в этом "злого дяденьку Бидзину".
Как считает политолог, оппозиции больше не удастся устроить масштабные акции протеста.