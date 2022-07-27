https://sputnik-georgia.ru/20220727/politicheskie-igry-i-samobichevanie---lali-moroshkina-ob-aktsii-domoy-v-evropu-268181142.html

Политические игры и самобичевание - Лали Морошкина об акции "Домой в Европу"

Политические игры и самобичевание - Лали Морошкина об акции "Домой в Европу"

Оппозиция ошиблась, будучи уверенной, что сможет собрать на акции "Домой в Европу" 3 июля столько же участников, сколько на масштабном митинге неделю назад, 24... 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T07:30+0400

2022-07-27T07:30+0400

2022-07-29T14:23+0400

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О просчетах организаторов и причинах неудачного протеста сторонников ускоренной евроинтеграции рассказала в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия политолог, конфликтолог Лали Морошкина. "То, что вчера творилось на так называемых "оппозиционных каналах", - это просто жуть. Стояли совершенно потерянные так называемые "журналисты", а на самом деле просто зондер-команда Саакашвили, и не знали, о чем или как говорить", - заявила Морошкина.По ее словам, те люди, которые в свое время отошли от миллиардера, создателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, надеялись вчера "сесть в новую политическую лодку", но уже с началом акции поняли, что ничего не выйдет, и вновь обвинили в этом "злого дяденьку Бидзину".Как считает политолог, оппозиции больше не удастся устроить масштабные акции протеста.

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