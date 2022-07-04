https://sputnik-georgia.ru/20220704/protestuyuschie-pytalis-zablokirovat-pravitelstvo-gruzii---video-268165102.html
Протестующие пытались заблокировать правительство Грузии – видео
Протестующие пытались заблокировать правительство Грузии – видео
У здания правительственной канцелярии в Тбилиси с утра в понедельник уже шумно. Тут собрались сотни людей, которые выступают за отставку действующей власти 04.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-04T13:24+0400
2022-07-04T13:24+0400
2022-07-04T13:44+0400
видео
мультимедиа
акции протеста
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правительство грузии
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Протестующие собрались здесь еще ночью в ожидании начала заседания правительства и заблокировали центральный вход. Полиция несколько раз просила освободить путь и в итоге оттеснила собравшихся силой.Несколько тысяч человек накануне собрались у здания парламента Грузии с требованием отставки правительства и выполнения условий ЕС для получения Грузией статуса страны-кандидата. Поздно ночью протестующие решили переместиться к зданию правительственной канцелярии.Участники акции "Домой в Европу" пытаются сорвать заседание правительства, заявил один из организаторов акции, представитель организации "Сирцхвилиа" ("Стыдно") Нодар Рухадзе.Заседание правительства Грузии во главе с премьером Ираклием Гарибашвили традиционно проходит по понедельникам в 11:00. По данным телеканала "Имеди", глава правительства уже находится в здании правительственной канцелярии.
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видео, мультимедиа, акции протеста, видео-новости из грузии, правительство грузии, видео
Протестующие пытались заблокировать правительство Грузии – видео
13:24 04.07.2022 (обновлено: 13:44 04.07.2022)
У здания правительственной канцелярии в Тбилиси с утра в понедельник уже шумно. Тут собрались сотни людей, которые выступают за отставку действующей власти
Протестующие собрались здесь еще ночью в ожидании начала заседания правительства и заблокировали центральный вход. Полиция несколько раз просила освободить путь и в итоге оттеснила собравшихся силой.
Несколько тысяч человек накануне собрались у здания парламента Грузии с требованием отставки правительства и выполнения условий ЕС для получения Грузией статуса страны-кандидата. Поздно ночью протестующие решили переместиться к зданию правительственной канцелярии.
Участники акции "Домой в Европу" пытаются сорвать заседание правительства, заявил один из организаторов акции, представитель организации "Сирцхвилиа" ("Стыдно") Нодар Рухадзе.
Заседание правительства Грузии во главе с премьером Ираклием Гарибашвили традиционно проходит по понедельникам в 11:00. По данным телеканала "Имеди", глава правительства уже находится в здании правительственной канцелярии.