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Саба Квирквелия будет играть за бакинский "Нефчи"
Саба Квирквелия будет играть за бакинский "Нефчи"
Защитник сборной Грузии, 30-летний Саба Квирквелия уже прибыл в Баку и прошел медицинское обследование 04.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-04T16:06+0400
2022-07-04T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Я уже здесь — давайте вместе начнем новую историю, сказал Саба Квирквелия болельщикам своего нового клуба - бакинского "Нефтчи".Новобранец "Нефтчи", защитник сборной Грузии, 30-летний Саба Квирквелия уже прибыл в Баку и прошел медицинское обследование. Подписание контракта планируется в ближайшие дни – контракт рассчитан на два года."Нефтчи" сыграет во втором квалификационном этапе Лиги конференций и встретится с кипрским "Арисом" (Лимасол) — 21 июля бакинцы сыграют в гостях, а 28 июля примут киприотов на своем поле.Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов Грузии >>"Нефтчи" проходит второй этап подготовки к сезону в Турции. До 15 июля бакинцы планируют провести три контрольных игры.30-летний Квирквелия ранее выступал за казанский "Рубин", нижнекамский "Нефтехимик", московский "Локомотив", волгоградский "Ротор", харьковский "Металлист" и "Гагру".
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Саба Квирквелия будет играть за бакинский "Нефчи"
16:06 04.07.2022 (обновлено: 16:24 04.07.2022)
Защитник сборной Грузии, 30-летний Саба Квирквелия уже прибыл в Баку и прошел медицинское обследование
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Я уже здесь — давайте вместе начнем новую историю, сказал Саба Квирквелия болельщикам своего нового клуба - бакинского "Нефтчи".
Новобранец "Нефтчи", защитник сборной Грузии, 30-летний Саба Квирквелия уже прибыл в Баку и прошел медицинское обследование. Подписание контракта планируется в ближайшие дни – контракт рассчитан на два года.
"Нефтчи" сыграет во втором квалификационном этапе Лиги конференций и встретится с кипрским "Арисом" (Лимасол) — 21 июля бакинцы сыграют в гостях, а 28 июля примут киприотов на своем поле.
"Нефтчи" проходит второй этап подготовки к сезону в Турции. До 15 июля бакинцы планируют провести три контрольных игры.
30-летний Квирквелия ранее выступал за казанский "Рубин", нижнекамский "Нефтехимик", московский "Локомотив", волгоградский "Ротор", харьковский "Металлист" и "Гагру".