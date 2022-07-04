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Синоптики предупреждают о резком увеличении температуры в Грузии
Синоптики предупреждают о резком увеличении температуры в Грузии
Градус термометра в Грузии будет показывать в среднем на пять-десять градусов больше 04.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-04T13:02+0400
2022-07-04T13:02+0400
2022-07-04T13:38+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Синоптики прогнозируют резкое увеличение температуры воздуха в Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды.До 8 июля в Грузии ожидается погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +28...+33 градусов тепла.Погода без осадков сохранится и в Тбилиси. Днем температура воздуха достигнет +29...+31 градуса тепла.До этого температура воздуха в Грузии в среднем колебалась в районе 21-26 градусов тепла.
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погода, грузия, новости, тбилиси
Синоптики предупреждают о резком увеличении температуры в Грузии
13:02 04.07.2022 (обновлено: 13:38 04.07.2022)
Градус термометра в Грузии будет показывать в среднем на пять-десять градусов больше
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Синоптики прогнозируют резкое увеличение температуры воздуха в Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
До 8 июля в Грузии ожидается погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +28...+33 градусов тепла.
Погода без осадков сохранится и в Тбилиси. Днем температура воздуха достигнет +29...+31 градуса тепла.
До этого температура воздуха в Грузии в среднем колебалась в районе 21-26 градусов тепла.