https://sputnik-georgia.ru/20220704/sinoptiki-preduprezhdayut-o-rezkom-uvelichenii-temperatury-v-gruzii-268164618.html

Синоптики предупреждают о резком увеличении температуры в Грузии

Синоптики предупреждают о резком увеличении температуры в Грузии

Градус термометра в Грузии будет показывать в среднем на пять-десять градусов больше 04.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-04T13:02+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Синоптики прогнозируют резкое увеличение температуры воздуха в Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды.До 8 июля в Грузии ожидается погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +28...+33 градусов тепла.Погода без осадков сохранится и в Тбилиси. Днем температура воздуха достигнет +29...+31 градуса тепла.До этого температура воздуха в Грузии в среднем колебалась в районе 21-26 градусов тепла.

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