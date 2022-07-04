https://sputnik-georgia.ru/20220704/strelba-na-den-nezavisimosti-v-ssha-chislo-pogibshikh-dostiglo-pyati-268188393.html

Стрельба на День независимости в США: число погибших достигло пяти

Стрельба на День независимости в США: число погибших достигло пяти

Неизвестный открыл стрельбу в Хайленд Парке в пригороде Чикаго вскоре после начала парада 04.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-04T22:29+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. В результате стрельбы на параде в Хайленд Парк в пригороде Чикаго погибли как минимум пять человек и 16 ранены, сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.Неизвестный открыл стрельбу в Хайленд Парке в пригороде Чикаго утром в понедельник - вскоре после начала парада по случаю Дня Независимости США. По информации очевидцев, он действовал в одиночку и совершил несколько десятков выстрелов.При этом местные СМИ пишут о многочисленных людях, которые получили ранения.По информации властей Чикаго, в настоящее время сотрудники полиции продолжают разыскивать подозреваемого.

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в мире, новости, сша, чикаго, происшествия, стрельба