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Стрельба на День независимости в США: число погибших достигло пяти
Стрельба на День независимости в США: число погибших достигло пяти
Неизвестный открыл стрельбу в Хайленд Парке в пригороде Чикаго вскоре после начала парада 04.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-04T22:29+0400
2022-07-04T22:29+0400
2022-07-04T22:29+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. В результате стрельбы на параде в Хайленд Парк в пригороде Чикаго погибли как минимум пять человек и 16 ранены, сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.Неизвестный открыл стрельбу в Хайленд Парке в пригороде Чикаго утром в понедельник - вскоре после начала парада по случаю Дня Независимости США. По информации очевидцев, он действовал в одиночку и совершил несколько десятков выстрелов.При этом местные СМИ пишут о многочисленных людях, которые получили ранения.По информации властей Чикаго, в настоящее время сотрудники полиции продолжают разыскивать подозреваемого.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, сша, чикаго, происшествия, стрельба
Стрельба на День независимости в США: число погибших достигло пяти
Неизвестный открыл стрельбу в Хайленд Парке в пригороде Чикаго вскоре после начала парада
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. В результате стрельбы на параде в Хайленд Парк в пригороде Чикаго погибли как минимум пять человек и 16 ранены, сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.
Неизвестный открыл стрельбу в Хайленд Парке в пригороде Чикаго утром в понедельник - вскоре после начала парада по случаю Дня Независимости США. По информации очевидцев, он действовал в одиночку и совершил несколько десятков выстрелов.
"Шестнадцать человек госпитализированы, гибель пяти человек подтверждена", - говорится в сообщении на сайте городской администрации.
При этом местные СМИ пишут о многочисленных людях, которые получили ранения.
По информации властей Чикаго, в настоящее время сотрудники полиции продолжают разыскивать подозреваемого.