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https://sputnik-georgia.ru/20220704/superlunie-v-iyule-2022-kogda-mozhno-uvidet-samuyu-bolshuyu-lunu-goda-268166663.html
Суперлуние в июле 2022: когда можно увидеть самую большую Луну года?
Суперлуние в июле 2022: когда можно увидеть самую большую Луну года?
Суперлуние жители Земли смогут увидеть в июле, когда полная Луна максимально близко окажется от нашей планеты 04.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-04T13:22+0400
2022-07-04T13:41+0400
справки
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Это астрономическое явление происходит при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли.Когда можно увидеть Суперлуние в июле – самую большую Луну 2022 года, читайте в материале Sputnik Грузия.Когда можно увидеть Суперлуние в июле?В 2022 году ожидается три Суперлуния, но самым ярким будет июльское Суперлуние, которое произойдет 13 июля.Спутник Земли вовремя Суперлуния будет казаться больше и ярче, чем когда Луна находится в самой дальней от Земли точке своей орбиты.Луна обычно от Земли находится примерно в 384 тысячах километров, а 13 июля естественный спутник нашей планеты приблизится к ней на расстояние в 357 тысяч километров.Максимальная фаза Суперлуния, совпадающего с полнолунием, наступит в 22:38 по тбилисскому времени. К полуночи Суперлуна достигнет максимальной высоты над южным горизонтом и будет сиять всю ночь в созвездии Стрелец.Суперлуние земляне смогут увидеть невооруженным глазом при условии ясной, безоблачной погоды не только 13 июля – большая Луна продержится в небе еще несколько ночей.Чтобы разглядеть кратеры Луны можно воспользоваться небольшим телескопом или биноклем. А выехав за город, можно вдали от городского освещения оценить исключительную яркость Луны.Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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справки

Суперлуние в июле 2022: когда можно увидеть самую большую Луну года?

13:22 04.07.2022 (обновлено: 13:41 04.07.2022)
© AP Photo / Julio Cortez"Клубничное" суперлуние в США
Клубничное суперлуние в США - Sputnik Грузия, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Julio Cortez
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Колумнист Sputnik Лиза Офман - Sputnik Грузия
Лиза Офман
Все материалы
Суперлуние жители Земли смогут увидеть в июле, когда полная Луна максимально близко окажется от нашей планеты
Это астрономическое явление происходит при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли.
Когда можно увидеть Суперлуние в июле – самую большую Луну 2022 года, читайте в материале Sputnik Грузия.

Когда можно увидеть Суперлуние в июле?

В 2022 году ожидается три Суперлуния, но самым ярким будет июльское Суперлуние, которое произойдет 13 июля.
Спутник Земли вовремя Суперлуния будет казаться больше и ярче, чем когда Луна находится в самой дальней от Земли точке своей орбиты.
Луна обычно от Земли находится примерно в 384 тысячах километров, а 13 июля естественный спутник нашей планеты приблизится к ней на расстояние в 357 тысяч километров.
© AFP 2022 / Angelos Tzortzinis "Клубничное" суперлуние за храмом Посейдона на мысе Сунион, Греция
Клубничное суперлуние за храмом Посейдона на мысе Сунион, Греция - Sputnik Грузия, 1920, 04.07.2022
"Клубничное" суперлуние за храмом Посейдона на мысе Сунион, Греция
© AFP 2022 / Angelos Tzortzinis
Максимальная фаза Суперлуния, совпадающего с полнолунием, наступит в 22:38 по тбилисскому времени. К полуночи Суперлуна достигнет максимальной высоты над южным горизонтом и будет сиять всю ночь в созвездии Стрелец.
Суперлуние земляне смогут увидеть невооруженным глазом при условии ясной, безоблачной погоды не только 13 июля – большая Луна продержится в небе еще несколько ночей.
Чтобы разглядеть кратеры Луны можно воспользоваться небольшим телескопом или биноклем. А выехав за город, можно вдали от городского освещения оценить исключительную яркость Луны.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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