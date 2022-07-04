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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 4 до 10 июля

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 4 до 10 июля

Погода в грузинской столице на этой неделе будет переменчивой 04.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-04T10:22+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Синоптики прогнозируют местами облачную и местами ясную и солнечную погоду в Тбилиси на этой неделе.В понедельник, 4 июля, в столице в первой половине дня ожидается частичная облачность и местами слабый дождь. Ближе к вечеру погода улучшится и будет ясной. Минимальная температура воздуха ночью составит 20 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 27 градусов.Скорость ветра достигнет 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:38.Во вторник, 5 июля, синоптики прогнозируют солнечную и ясную погоду, однако днем местами ожидается частичная облачность. Восход солнца будет в 05:31.Минимальная температура воздуха ночью составит 18 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 29 градусов тепла.Ожидается слабый ветер.Закат в Тбилиси будет в 20:38.В среду, 6 июля, в Тбилиси ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:32.Минимальная температура воздуха ночью составит 19 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 31 градуса тепла.Ожидается слабый ветерЗакат в Тбилиси будет в 20:38.В четверг, 7 июля, погода в столице Грузии сохранится ясной, теплой и солнечной. Восход солнца будет в 05:33.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 19 градусов, а днем поднимется максимум до 31 градуса.Скорость ветра будет 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:37.В пятницу, 8 июля, в Тбилиси ожидается ясная погода. Восход солнца будет в 05:33.Минимальная температура воздуха ночью будет 20 градусов, а днем – максимум 32 градуса.Скорость ветра 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:37.В субботу, 9 июля, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:34.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус, днем воздух прогреется максимум до 33 градусов.Скорость ветра 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:37.В воскресенье, 10 июля, в столице Грузии ожидается преимущественно ясная погода.Восход солнца будет в 05:35.Минимальная температура воздуха ночью составит 21 градус, а днем поднимется максимум до 34 градусов.Скорость ветра будет 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:36.

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погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси