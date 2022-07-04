https://sputnik-georgia.ru/20220704/uchastniki-aktsii-v-tsentre-tbilisi-pytayutsya-sorvat-zasedanie-pravitelstva-268158658.html

Участники акции в центре Тбилиси пытаются сорвать заседание правительства

Участники акции в центре Тбилиси пытаются сорвать заседание правительства

По предварительной информации, премьер-министр уже находится в здании администрации правительства 04.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-04T11:41+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Участники акции "Домой в Европу", которые с ночи находятся у здания администрации правительства в центре Тбилиси, пытаются сорвать заседание правительства, заявил один из организаторов акции, представитель организации "Сирцхвилиа" ("Стыдно") Нодар Рухадзе.Несколько тысяч человек накануне собрались у здания парламента Грузии с требованием отставки правительства и выполнения условий ЕС для получения Грузией статуса страны-кандидата. Поздно ночью протестующие решили переместиться к зданию правительственной канцелярии.Заседание правительства Грузии во главе с премьером Ираклием Гарибашвили традиционно проходит по понедельникам, в 11:00 по тбилисскому времени. По данным телеканала "Имеди", глава правительства уже находится в здании госканцелярии.Собравшиеся на акции граждане шумом и свистом выражают протест против политики правительства. На месте мобилизована полиция.После 10 часов утра ситуация у канцелярии накалялась. Участники акции пытались преградить въезд в здание для автомобилей членов правительства и сорвать заседание кабмина. Полиции удалось оттеснить протестующих."Народное движение", во главе которого стоит оппозиционная организация "Стыдно", на многотысячной акции 24 июня выдвинуло требование об отставке правительства и создании в стране нового технократического кабинета министров. В противном случае движение пригрозило бессрочными акциями протеста, которые начались с 3 июля.

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