В Грузии начинаются Единые национальные экзамены
09:01 04.07.2022 (обновлено: 09:52 04.07.2022)
© photo: National Assessment & Examinations Center of Georgia / FBАбитуриенты регистрируются перед экзаменом
В этом году на ЕНЭ зарегистрировались более 41 тысячи абитуриентов
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Единые национальные экзамены (ЕНЭ) стартовали в Грузии 4 июля со сдачи предмета "Грузинский язык и литература".
Экзамены для поступления абитуриентов в высшие учебные заведения продлятся до 22 июля. В этом году на ЕНЭ зарегистрировались более 41 тысячи абитуриентов.
Желание сдать экзамен по собственному предмету и профнавыкам выразили более 34,5 тысячи педагогов. Из них около 19,5 тысячи зарегистрировались на экзамен по предмету, более 2,5 тысячи – на экзамен старшего педагога и более 12,5 тысячи – на экзамен ведущего педагога и педагога-ментора.
Желающие принять участие в грантовом конкурсе студентов смогут сдать экзамен 6 июля. С 6 июля подключиться к экзаменационному процессу смогут и педагоги. Сдать экзамены по предмету и профнавыков учителя смогут до 25 июля включительно.
Экзамены для кандидатов в магистратуру назначены на 26-27 июля.
На грантовый конкурс студентов зарегистрировались более 2,5 тысячи студентов, а на общий магистерский экзамен – более 9,5 тысячи человек.
График ЕНЭ-2022:
Грузинский язык и литература
4 июля (первая и вторая сессия)
5 июля (первая и вторая сессия)
6 июля (первая сессия)
4 июля (первая сессия) – осетинский язык
8 июля (первая и вторая сессии) – математика
Иностранный язык
11 июля (первая и вторая сессия) – английский язык
12 июля (первая сессия) – английский язык
13 июля (первая сессия) – английский язык
13 июля (вторая сессия) – русский язык
13 июля (вторая сессия) – французский язык
13 июля (вторая сессия) – немецкий язык
Физика
14 июля (вторая сессия)
Литература
14 июля (вторая сессия)
Химия
15 июля (вторая сессия)
Изобразительное и прикладное искусство
15 июля (вторая сессия)
История
18 июля (первая и вторая сессии)
19 июля (первая сессия)
Общие навыки
19 июля (вторая сессия)
Биология
20 июля (вторая сессия)
География
21 июля (вторая сессия)
Гражданское образования
22 июля (первая сессия).
С детальным графиком экзаменов можно ознакомиться на сайте Национального центра экзаменов и оценок.
Отменено обязательное ношение масок
В течение предыдущих двух лет ношение масок на ЕНЭ было необходимо. С целью предотвращения распространения коронавируса в Грузии в 2020 году были введены правила проведения ЕНЭ.
В этом году абитуриенты могут сами решать надеть маску или нет. Ношение масок не обязательно, но абитуриенты должны иметь их при себе.
Для тех абитуриентов, которые из-за коронавируса не смогут прийти на экзамен, но будут зарегистрированы в базе данных министерства здравоохранения, Национальный центр экзаменов и оценок организует для них дополнительную сессию. Соответственно, они смогут сдать экзамен.
Транспорт для ЕНЭ
На время Единых национальных экзаменов (ЕНЭ) для абитуриентов в Тбилиси будут работать дополнительные автобусные маршруты.
Дополнительные автобусы в направлении экзаменационных центров будут ездить с 4 до 27 июля включительно.
В направлении №39, 173, 175, 177, 191 государственных школ будут ездить автобусы с территории, прилегающей к станции метро "Театр Ахметели".
В направлении госшколы №117 автобус будет ехать от станции метро "Варкетили".
Что касается №103 госшколы, то в этом направлении автобус будет выезжать со станции метро "Самгори". В данном направлении автобусы будут ездить до 10 августа.
В этом году на ЕНЭ-2022 зарегистрировалось более 41 тысячи абитуриентов.
На грантовый конкурс студентов зарегистрировались более 2,5 тысячи студентов, а на общий магистерский экзамен – более 9,5 тысячи человек.
Желание сдать экзамен по собственному предмету и профнавыкам выразили более 34,5 тысячи педагогов. Из них около 19,5 тысячи зарегистрировались на экзамен по предмету, более 2,5 тысячи – на экзамен старшего педагога и более 12,5 тысячи – на экзамен ведущего педагога и педагога-ментора.
Чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору — литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование.