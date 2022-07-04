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В Грузии начинаются Единые национальные экзамены
В Грузии начинаются Единые национальные экзамены
В этом году на ЕНЭ зарегистрировались более 41 тысячи абитуриентов 04.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-04T09:01+0400
2022-07-04T09:52+0400
грузия
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образование в грузии
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Единые национальные экзамены (ЕНЭ) стартовали в Грузии 4 июля со сдачи предмета "Грузинский язык и литература".Экзамены для поступления абитуриентов в высшие учебные заведения продлятся до 22 июля. В этом году на ЕНЭ зарегистрировались более 41 тысячи абитуриентов.Желание сдать экзамен по собственному предмету и профнавыкам выразили более 34,5 тысячи педагогов. Из них около 19,5 тысячи зарегистрировались на экзамен по предмету, более 2,5 тысячи – на экзамен старшего педагога и более 12,5 тысячи – на экзамен ведущего педагога и педагога-ментора.Как сдать ЕНЭ и не сойти с ума: советы абитуриентам &gt;&gt;Желающие принять участие в грантовом конкурсе студентов смогут сдать экзамен 6 июля. С 6 июля подключиться к экзаменационному процессу смогут и педагоги. Сдать экзамены по предмету и профнавыков учителя смогут до 25 июля включительно.Экзамены для кандидатов в магистратуру назначены на 26-27 июля.На грантовый конкурс студентов зарегистрировались более 2,5 тысячи студентов, а на общий магистерский экзамен – более 9,5 тысячи человек.График ЕНЭ-2022:Грузинский язык и литератураИностранный языкФизикаЛитератураХимияИзобразительное и прикладное искусствоИсторияОбщие навыкиБиологияГеографияГражданское образованияС детальным графиком экзаменов можно ознакомиться на сайте Национального центра экзаменов и оценок.Отменено обязательное ношение масокВ течение предыдущих двух лет ношение масок на ЕНЭ было необходимо. С целью предотвращения распространения коронавируса в Грузии в 2020 году были введены правила проведения ЕНЭ.В этом году абитуриенты могут сами решать надеть маску или нет. Ношение масок не обязательно, но абитуриенты должны иметь их при себе.Для тех абитуриентов, которые из-за коронавируса не смогут прийти на экзамен, но будут зарегистрированы в базе данных министерства здравоохранения, Национальный центр экзаменов и оценок организует для них дополнительную сессию. Соответственно, они смогут сдать экзамен.Транспорт для ЕНЭНа время Единых национальных экзаменов (ЕНЭ) для абитуриентов в Тбилиси будут работать дополнительные автобусные маршруты.Дополнительные автобусы в направлении экзаменационных центров будут ездить с 4 до 27 июля включительно.В направлении №39, 173, 175, 177, 191 государственных школ будут ездить автобусы с территории, прилегающей к станции метро "Театр Ахметели".В направлении госшколы №117 автобус будет ехать от станции метро "Варкетили".Что касается №103 госшколы, то в этом направлении автобус будет выезжать со станции метро "Самгори". В данном направлении автобусы будут ездить до 10 августа.В этом году на ЕНЭ-2022 зарегистрировалось более 41 тысячи абитуриентов.На грантовый конкурс студентов зарегистрировались более 2,5 тысячи студентов, а на общий магистерский экзамен – более 9,5 тысячи человек.Желание сдать экзамен по собственному предмету и профнавыкам выразили более 34,5 тысячи педагогов. Из них около 19,5 тысячи зарегистрировались на экзамен по предмету, более 2,5 тысячи – на экзамен старшего педагога и более 12,5 тысячи – на экзамен ведущего педагога и педагога-ментора.Чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору — литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование.
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грузия, новости, общество, тбилиси, енэ, образование в грузии

В Грузии начинаются Единые национальные экзамены

09:01 04.07.2022 (обновлено: 09:52 04.07.2022)
© photo: National Assessment & Examinations Center of Georgia / FBАбитуриенты регистрируются перед экзаменом
Абитуриенты регистрируются перед экзаменом - Sputnik Грузия, 1920, 04.07.2022
© photo: National Assessment & Examinations Center of Georgia / FB
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В этом году на ЕНЭ зарегистрировались более 41 тысячи абитуриентов
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Единые национальные экзамены (ЕНЭ) стартовали в Грузии 4 июля со сдачи предмета "Грузинский язык и литература".
Экзамены для поступления абитуриентов в высшие учебные заведения продлятся до 22 июля. В этом году на ЕНЭ зарегистрировались более 41 тысячи абитуриентов.
Желание сдать экзамен по собственному предмету и профнавыкам выразили более 34,5 тысячи педагогов. Из них около 19,5 тысячи зарегистрировались на экзамен по предмету, более 2,5 тысячи – на экзамен старшего педагога и более 12,5 тысячи – на экзамен ведущего педагога и педагога-ментора.
Как сдать ЕНЭ и не сойти с ума: советы абитуриентам >>
Желающие принять участие в грантовом конкурсе студентов смогут сдать экзамен 6 июля. С 6 июля подключиться к экзаменационному процессу смогут и педагоги. Сдать экзамены по предмету и профнавыков учителя смогут до 25 июля включительно.
Экзамены для кандидатов в магистратуру назначены на 26-27 июля.
На грантовый конкурс студентов зарегистрировались более 2,5 тысячи студентов, а на общий магистерский экзамен – более 9,5 тысячи человек.

График ЕНЭ-2022:

Грузинский язык и литература
4 июля (первая и вторая сессия)
5 июля (первая и вторая сессия)
6 июля (первая сессия)
4 июля (первая сессия) – осетинский язык
8 июля (первая и вторая сессии) – математика
Иностранный язык
11 июля (первая и вторая сессия) – английский язык
12 июля (первая сессия) – английский язык
13 июля (первая сессия) – английский язык
13 июля (вторая сессия) – русский язык
13 июля (вторая сессия) – французский язык
13 июля (вторая сессия) – немецкий язык
Физика
14 июля (вторая сессия)
Литература
14 июля (вторая сессия)
Химия
15 июля (вторая сессия)
Изобразительное и прикладное искусство
15 июля (вторая сессия)
История
18 июля (первая и вторая сессии)
19 июля (первая сессия)
Общие навыки
19 июля (вторая сессия)
Биология
20 июля (вторая сессия)
География
21 июля (вторая сессия)
Гражданское образования
22 июля (первая сессия).
С детальным графиком экзаменов можно ознакомиться на сайте Национального центра экзаменов и оценок.

Отменено обязательное ношение масок

В течение предыдущих двух лет ношение масок на ЕНЭ было необходимо. С целью предотвращения распространения коронавируса в Грузии в 2020 году были введены правила проведения ЕНЭ.
В этом году абитуриенты могут сами решать надеть маску или нет. Ношение масок не обязательно, но абитуриенты должны иметь их при себе.
Для тех абитуриентов, которые из-за коронавируса не смогут прийти на экзамен, но будут зарегистрированы в базе данных министерства здравоохранения, Национальный центр экзаменов и оценок организует для них дополнительную сессию. Соответственно, они смогут сдать экзамен.

Транспорт для ЕНЭ

На время Единых национальных экзаменов (ЕНЭ) для абитуриентов в Тбилиси будут работать дополнительные автобусные маршруты.
Дополнительные автобусы в направлении экзаменационных центров будут ездить с 4 до 27 июля включительно.
В направлении №39, 173, 175, 177, 191 государственных школ будут ездить автобусы с территории, прилегающей к станции метро "Театр Ахметели".
В направлении госшколы №117 автобус будет ехать от станции метро "Варкетили".
Что касается №103 госшколы, то в этом направлении автобус будет выезжать со станции метро "Самгори". В данном направлении автобусы будут ездить до 10 августа.
В этом году на ЕНЭ-2022 зарегистрировалось более 41 тысячи абитуриентов.
На грантовый конкурс студентов зарегистрировались более 2,5 тысячи студентов, а на общий магистерский экзамен – более 9,5 тысячи человек.
Желание сдать экзамен по собственному предмету и профнавыкам выразили более 34,5 тысячи педагогов. Из них около 19,5 тысячи зарегистрировались на экзамен по предмету, более 2,5 тысячи – на экзамен старшего педагога и более 12,5 тысячи – на экзамен ведущего педагога и педагога-ментора.
Чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору — литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование.
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