https://sputnik-georgia.ru/20220704/v-gruzii-nachinayutsya-edinye-natsionalnye-ekzameny-268090187.html

В Грузии начинаются Единые национальные экзамены

В Грузии начинаются Единые национальные экзамены

В этом году на ЕНЭ зарегистрировались более 41 тысячи абитуриентов 04.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-04T09:01+0400

2022-07-04T09:01+0400

2022-07-04T09:52+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

енэ

образование в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24109/58/241095886_0:84:1601:984_1920x0_80_0_0_f9c752dc21859a85c618e47219f8cebc.jpg

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Единые национальные экзамены (ЕНЭ) стартовали в Грузии 4 июля со сдачи предмета "Грузинский язык и литература".Экзамены для поступления абитуриентов в высшие учебные заведения продлятся до 22 июля. В этом году на ЕНЭ зарегистрировались более 41 тысячи абитуриентов.Желание сдать экзамен по собственному предмету и профнавыкам выразили более 34,5 тысячи педагогов. Из них около 19,5 тысячи зарегистрировались на экзамен по предмету, более 2,5 тысячи – на экзамен старшего педагога и более 12,5 тысячи – на экзамен ведущего педагога и педагога-ментора.Как сдать ЕНЭ и не сойти с ума: советы абитуриентам >>Желающие принять участие в грантовом конкурсе студентов смогут сдать экзамен 6 июля. С 6 июля подключиться к экзаменационному процессу смогут и педагоги. Сдать экзамены по предмету и профнавыков учителя смогут до 25 июля включительно.Экзамены для кандидатов в магистратуру назначены на 26-27 июля.На грантовый конкурс студентов зарегистрировались более 2,5 тысячи студентов, а на общий магистерский экзамен – более 9,5 тысячи человек.График ЕНЭ-2022:Грузинский язык и литератураИностранный языкФизикаЛитератураХимияИзобразительное и прикладное искусствоИсторияОбщие навыкиБиологияГеографияГражданское образованияС детальным графиком экзаменов можно ознакомиться на сайте Национального центра экзаменов и оценок.Отменено обязательное ношение масокВ течение предыдущих двух лет ношение масок на ЕНЭ было необходимо. С целью предотвращения распространения коронавируса в Грузии в 2020 году были введены правила проведения ЕНЭ.В этом году абитуриенты могут сами решать надеть маску или нет. Ношение масок не обязательно, но абитуриенты должны иметь их при себе.Для тех абитуриентов, которые из-за коронавируса не смогут прийти на экзамен, но будут зарегистрированы в базе данных министерства здравоохранения, Национальный центр экзаменов и оценок организует для них дополнительную сессию. Соответственно, они смогут сдать экзамен.Транспорт для ЕНЭНа время Единых национальных экзаменов (ЕНЭ) для абитуриентов в Тбилиси будут работать дополнительные автобусные маршруты.Дополнительные автобусы в направлении экзаменационных центров будут ездить с 4 до 27 июля включительно.В направлении №39, 173, 175, 177, 191 государственных школ будут ездить автобусы с территории, прилегающей к станции метро "Театр Ахметели".В направлении госшколы №117 автобус будет ехать от станции метро "Варкетили".Что касается №103 госшколы, то в этом направлении автобус будет выезжать со станции метро "Самгори". В данном направлении автобусы будут ездить до 10 августа.В этом году на ЕНЭ-2022 зарегистрировалось более 41 тысячи абитуриентов.На грантовый конкурс студентов зарегистрировались более 2,5 тысячи студентов, а на общий магистерский экзамен – более 9,5 тысячи человек.Желание сдать экзамен по собственному предмету и профнавыкам выразили более 34,5 тысячи педагогов. Из них около 19,5 тысячи зарегистрировались на экзамен по предмету, более 2,5 тысячи – на экзамен старшего педагога и более 12,5 тысячи – на экзамен ведущего педагога и педагога-ментора.Чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору — литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, тбилиси, енэ, образование в грузии