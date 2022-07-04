https://sputnik-georgia.ru/20220704/vy---buduschee-gruzii---ministr-obrazovaniya-obratilsya-k-abiturientam-268154832.html

"Вы – будущее Грузии" – министр образования обратился к абитуриентам

"Вы – будущее Грузии" – министр образования обратился к абитуриентам

По словам Чхенкели, в стране создана спокойная, комфортная и академическая среда для проведения экзаменов 04.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели обратился к абитуриентам и пожелал им успехов на Единых национальных экзаменах (ЕНЭ), сообщает пресс-служба ведомства.В Грузии 4 июля начались Единые национальные экзамены, который продлятся до 22 июля. Первый экзамен проходит по грузинскому языку и литературе.Министр поблагодарил Минобразования, Национальный центр экзаменов и оценок и все ведомства, которые участвовали в организационном процессе экзаменов. По словам Чхенкели, в стране создана спокойная, комфортная и академическая среда для проведения экзаменов."Я хочу пожелать успехов каждому абитуриенту, участникам грантового конкурса, кандидатам на магистрантов, желающим стать учителем или же повысить статус педагога. Вы являетесь будущим нашей страны, и я верю, что с помощью вашего профессионализма вы сделаете не один важный шаг для благополучия нашей страны", – отметил Чхенкели.В Грузии 22 экзаменационных центра готовы принять около 90 тысяч желающих сдать экзамены. Среди них более 41 тысячи – это абитуриенты, более 2,5 тысячи – желающие сдать грантовый экзамен студентов, а более 9,5 тысячи – общий магистерский экзамен.Желание сдать экзамен по собственному предмету и профнавыкам выразили более 34,5 тысячи педагогов. Из них около 19,5 тысячи зарегистрировались на экзамен по предмету, более 2,5 тысячи – на экзамен старшего педагога и более 12,5 тысячи– на экзамен ведущего педагога и педагога-ментора.В этом году ношение масок на ЕНЭ не является обязательным. Для тех абитуриентов, которые из-за коронавируса не смогут прийти на экзамен, будет организована дополнительная сессия, соответственно, они смогут сдать экзамен.Чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору — литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование.

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