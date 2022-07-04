https://sputnik-georgia.ru/20220704/zagar-lyuboy-tsenoy-v-gruzii-zafiksirovan-pervyy-sluchay-ozhoga-otvarom-iz-listev-inzhira-268159812.html
Загар любой ценой: в Грузии зафиксирован первый случай ожога отваром из листьев инжира
Загар любой ценой: в Грузии зафиксирован первый случай ожога отваром из листьев инжира
Это первый случай ожога от отвара из листьев инжира в этом сезоне 04.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-04T12:21+0400
2022-07-04T12:21+0400
2022-07-04T12:21+0400
новости
грузия
общество
загар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23699/33/236993321_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_7fca7aa07176f1ecb8f172d66baa20df.jpg
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. В Ожоговый центр Тбилиси попала 16-летняя девушка, которая получила ожоги от отвара из листьев инжира, сообщил журналистам глава клиники Гуга Кашибадзе.Это первый случай ожога от отвара из листьев инжира в этом сезоне. По словам Кашибадзе, состояние пациентки стабильное. Девушка лечится в детском отделении.Молодая девушка получила ожоги второй и третьей степени. У нее повреждена кожа в области груди и верхние конечности.Отвар из листьев инжира девушки нередко используют для придания телу бронзового цвета.Медики категорически не советуют применять для получения загара отвар из листьев инжира, а также не находиться на солнце с 11:00 до 17:00 и пользоваться солнцезащитными средствами.Врачи рекомендуют особо остерегаться прямых солнечных лучей детям и пожилым людям.Несмотря на вредные последствия, в Грузии культ загара. Летом в столице переполнены все открытые бассейны, пляжи озер и тбилисского водохранилища. Загорают на балконах, во дворах частных домов, а также часто ходят в солярий.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23699/33/236993321_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_41db86b0f584410a5b026a41f9196e6d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, общество, загар
Загар любой ценой: в Грузии зафиксирован первый случай ожога отваром из листьев инжира
Это первый случай ожога от отвара из листьев инжира в этом сезоне
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. В Ожоговый центр Тбилиси попала 16-летняя девушка, которая получила ожоги от отвара из листьев инжира, сообщил журналистам глава клиники Гуга Кашибадзе.
Это первый случай ожога от отвара из листьев инжира в этом сезоне. По словам Кашибадзе, состояние пациентки стабильное. Девушка лечится в детском отделении.
"Сегодня во время обхода я понял, что Грузия не только родина вина, но и инжира", – пошутил Кашибадзе.
Молодая девушка получила ожоги второй и третьей степени. У нее повреждена кожа в области груди и верхние конечности.
Отвар из листьев инжира девушки нередко используют для придания телу бронзового цвета.
Медики категорически не советуют применять для получения загара отвар из листьев инжира, а также не находиться на солнце с 11:00 до 17:00 и пользоваться солнцезащитными средствами.
Врачи рекомендуют особо остерегаться прямых солнечных лучей детям и пожилым людям.
Несмотря на вредные последствия, в Грузии культ загара. Летом в столице переполнены все открытые бассейны, пляжи озер и тбилисского водохранилища. Загорают на балконах, во дворах частных домов, а также часто ходят в солярий.