https://sputnik-georgia.ru/20220704/zagar-lyuboy-tsenoy-v-gruzii-zafiksirovan-pervyy-sluchay-ozhoga-otvarom-iz-listev-inzhira-268159812.html

Загар любой ценой: в Грузии зафиксирован первый случай ожога отваром из листьев инжира

Загар любой ценой: в Грузии зафиксирован первый случай ожога отваром из листьев инжира

Это первый случай ожога от отвара из листьев инжира в этом сезоне 04.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-04T12:21+0400

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2022-07-04T12:21+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. В Ожоговый центр Тбилиси попала 16-летняя девушка, которая получила ожоги от отвара из листьев инжира, сообщил журналистам глава клиники Гуга Кашибадзе.Это первый случай ожога от отвара из листьев инжира в этом сезоне. По словам Кашибадзе, состояние пациентки стабильное. Девушка лечится в детском отделении.Молодая девушка получила ожоги второй и третьей степени. У нее повреждена кожа в области груди и верхние конечности.Отвар из листьев инжира девушки нередко используют для придания телу бронзового цвета.Медики категорически не советуют применять для получения загара отвар из листьев инжира, а также не находиться на солнце с 11:00 до 17:00 и пользоваться солнцезащитными средствами.Врачи рекомендуют особо остерегаться прямых солнечных лучей детям и пожилым людям.Несмотря на вредные последствия, в Грузии культ загара. Летом в столице переполнены все открытые бассейны, пляжи озер и тбилисского водохранилища. Загорают на балконах, во дворах частных домов, а также часто ходят в солярий.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, общество, загар