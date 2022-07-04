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Запрет на экспорт пшеницы и ячменя из Грузии вступил в силу

Запрет на экспорт пшеницы и ячменя из Грузии вступил в силу

Запрет на экспорт касается сделок, заключенных с 4 июля 2022 года, и будет действовать до 1 июля 2023 года 04.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-04T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Грузия прекратила экспорт пшеницы и ячменя согласно распоряжению правительства.Запрет на экспорт касается сделок, заключенных с 4 июля 2022 года, и будет действовать до 1 июля 2023 годаКак поясняется в распоряжении, решение о запрете экспорта было принято исходя из проблем с безопасностью продовольствия, связанных с событиями в Украине.Цены растут, зерна не хватает? Что происходит на рынке пшеницы >>На сегодняшний день уровень самообеспечения Грузии пшеницей лишь 15%. Власти планируют в ближайшие годы увеличить этот показатель до 50%.Что касается ячменя, то грузинский ячмень экспортируется в Ирак и Иран. В области животноводства, птицеводства и свиноводства важно, чтобы ячмень на данном этапе продавался только на грузинском рынке, сказал министр.В этом году прогноз урожая ячменя находится в пределах 60 тысяч тонн. На сегодняшний день уже экспортировано более 2,5 тысячи тонн.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, зерно, правительство грузии