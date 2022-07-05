https://sputnik-georgia.ru/20220705/aktsii-v-gruzii-sleduet-pereimenovat-s-domoy-v-evropu-na-domoy-k-vlasti---deputat-268214545.html

Акции в Грузии следует переименовать с "Домой в Европу" на "Домой к власти" - депутат

Акции в Грузии следует переименовать с "Домой в Европу" на "Домой к власти" - депутат

Депутат объяснил, почему общество объявило протест акциям в Грузии 05.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-05T15:57+0400

2022-07-05T15:57+0400

2022-07-05T16:08+0400

политика

новости

акция

грузия

еврокомиссия

грузинская мечта

ираклий кобахидзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/04/268159651_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_6a9fef83862c78930ed65fbeb4eb3a8b.jpg

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Политическая цель акций "Домой в Европу" стала очевидной для общественности, поэтому протестный заряд в стране спал, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гурам Мачарашвили.Народное движение, учредителем которого стала молодежная организация "Стыдно", ранее выдвинуло требование отставки правительства и создания в стране нового технократического кабинета министров по национальному согласию. В противном случае движение грозит бессрочными акциями протеста.По словам депутата от парламентского большинства, вместо "Домой в Европу", акции следует переименовать в "Домой к власти"."Они хотят вернуться обратно к власти, этого они больше и не скрывают, и общество объявило протест именно потому, что эти акции были не "Домой в Европу", а "Домой к власти", – отметил депутат.Несколько акций протеста с требованием отставки правительства прошли после того, как Грузия не смогла получить статус кандидата на членство в ЕС. На акциях присутствуют представители оппозиции, однако слово со сцены им не предоставляют.Ранее Совет Евросоюза принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.Речь идет о 12 условиях, которые ранее назвала Еврокомиссия в своем заключении по заявке Грузии, среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.В пятницу председатель партии, депутат Ираклий Кобахидзе представил полный план действий по выполнению 12-пунктного плана. Он включает в себя меры по снижению поляризации, борьбу с олигархами, коррупцией, обеспечению судебной реформы и решение проблем с эффективностью расследований нападений на представителей СМИ и меньшинств.Кроме этого "Грузинская мечта" планирует создать рабочую группу при комитете по процедурным вопросам и регламенту, куда войдут представители всех парламентских партий и гражданского общества, которая обеспечит полную оценку надзора парламента и подготовит законодательные поправки для исправления недочетов, о которых указано в рекомендациях Еврокомиссии.Поправки будут представлены не позднее 21 сентября и приняты до 1 ноября этого года.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, акция, грузия, еврокомиссия, грузинская мечта, ираклий кобахидзе