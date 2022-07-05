https://sputnik-georgia.ru/20220705/aktsii-v-gruzii-sleduet-pereimenovat-s-domoy-v-evropu-na-domoy-k-vlasti---deputat-268214545.html
Акции в Грузии следует переименовать с "Домой в Европу" на "Домой к власти" - депутат
Акции в Грузии следует переименовать с "Домой в Европу" на "Домой к власти" - депутат
Депутат объяснил, почему общество объявило протест акциям в Грузии 05.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-05T15:57+0400
2022-07-05T15:57+0400
2022-07-05T16:08+0400
политика
новости
акция
грузия
еврокомиссия
грузинская мечта
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Политическая цель акций "Домой в Европу" стала очевидной для общественности, поэтому протестный заряд в стране спал, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гурам Мачарашвили.Народное движение, учредителем которого стала молодежная организация "Стыдно", ранее выдвинуло требование отставки правительства и создания в стране нового технократического кабинета министров по национальному согласию. В противном случае движение грозит бессрочными акциями протеста.По словам депутата от парламентского большинства, вместо "Домой в Европу", акции следует переименовать в "Домой к власти"."Они хотят вернуться обратно к власти, этого они больше и не скрывают, и общество объявило протест именно потому, что эти акции были не "Домой в Европу", а "Домой к власти", – отметил депутат.Несколько акций протеста с требованием отставки правительства прошли после того, как Грузия не смогла получить статус кандидата на членство в ЕС. На акциях присутствуют представители оппозиции, однако слово со сцены им не предоставляют.Ранее Совет Евросоюза принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.Речь идет о 12 условиях, которые ранее назвала Еврокомиссия в своем заключении по заявке Грузии, среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.В пятницу председатель партии, депутат Ираклий Кобахидзе представил полный план действий по выполнению 12-пунктного плана. Он включает в себя меры по снижению поляризации, борьбу с олигархами, коррупцией, обеспечению судебной реформы и решение проблем с эффективностью расследований нападений на представителей СМИ и меньшинств.Кроме этого "Грузинская мечта" планирует создать рабочую группу при комитете по процедурным вопросам и регламенту, куда войдут представители всех парламентских партий и гражданского общества, которая обеспечит полную оценку надзора парламента и подготовит законодательные поправки для исправления недочетов, о которых указано в рекомендациях Еврокомиссии.Поправки будут представлены не позднее 21 сентября и приняты до 1 ноября этого года.
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политика, новости, акция, грузия, еврокомиссия, грузинская мечта, ираклий кобахидзе
Акции в Грузии следует переименовать с "Домой в Европу" на "Домой к власти" - депутат
15:57 05.07.2022 (обновлено: 16:08 05.07.2022)
Депутат объяснил, почему общество объявило протест акциям в Грузии
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Политическая цель акций "Домой в Европу" стала очевидной для общественности, поэтому протестный заряд в стране спал, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гурам Мачарашвили.
Народное движение, учредителем которого стала молодежная организация "Стыдно", ранее выдвинуло требование отставки правительства и создания в стране нового технократического кабинета министров по национальному согласию. В противном случае движение грозит бессрочными акциями протеста.
"Неправительственный сектор называется неправительственным сектором, потому что он является аполитичным. В последнее время общественность прекрасно услышала от них политические послания, это значит, что эти акции не имеют ничего общего с названием "Домой в Европу", – заявил Мачарашвили журналистам.
По словам депутата от парламентского большинства, вместо "Домой в Европу", акции следует переименовать в "Домой к власти".
"Они хотят вернуться обратно к власти, этого они больше и не скрывают, и общество объявило протест именно потому, что эти акции были не "Домой в Европу", а "Домой к власти", – отметил депутат.
Несколько акций протеста с требованием отставки правительства прошли после того, как Грузия не смогла получить статус кандидата на членство в ЕС. На акциях присутствуют представители оппозиции, однако слово со сцены им не предоставляют.
Ранее Совет Евросоюза принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.
Речь идет о 12 условиях, которые ранее назвала Еврокомиссия в своем заключении по заявке Грузии, среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.
В пятницу председатель партии, депутат Ираклий Кобахидзе представил полный план действий по выполнению 12-пунктного плана. Он включает в себя меры по снижению поляризации, борьбу с олигархами, коррупцией, обеспечению судебной реформы и решение проблем с эффективностью расследований нападений на представителей СМИ и меньшинств.
Кроме этого "Грузинская мечта" планирует создать рабочую группу при комитете по процедурным вопросам и регламенту, куда войдут представители всех парламентских партий и гражданского общества, которая обеспечит полную оценку надзора парламента и подготовит законодательные поправки для исправления недочетов, о которых указано в рекомендациях Еврокомиссии.
Поправки будут представлены не позднее 21 сентября и приняты до 1 ноября этого года.