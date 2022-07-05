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Бывший мэр Батуми на свободе: суд пересмотрел приговор

Бывший мэр Батуми на свободе: суд пересмотрел приговор

Суд признал экс-мэра Батуми виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и приговорил к трем годам лишения свободы 05.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-05T22:01+0400

2022-07-05T22:01+0400

2022-07-05T22:15+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Кутаисский апелляционный суд переквалифицировал обвинения в адрес бывшего мэра Батуми Георгия Ермакова, и тот вышел на свободу.Ермаков был задержан в мае 2019 года по делу о растрате 1,4 миллиона лари (486 тысяч долларов) из бюджета, предназначенного для проекта "Дешевый дом". В январе 2020 года находящегося в заключении экс-мэра Батуми Батумский городской суд признал виновным в растрате госсредств в особо крупных размерах и приговорил его к семи годам лишения свободы.Кутаисский апелляционный суд пересмотрел дело экс-мэра Батуми и признал его виновным лишь в злоупотреблении служебными полномочиями и приговорил к трем годам лишения свободы.Таким образом, Ермаков, который занимал пост мэра Батуми с 2014 по 2017 год, вышел на свободу.Детали делаПрокуратура утверждала, что Ермаков и члены тендерной комиссии пренебрегли рекомендацией Нацбанка и вместо того чтобы защищать законные интересы государства, остановить тендер и не оформлять договор о государственной закупке с компанией Convent Georgiа, все же сделали это. Сумма договора составила 4,3 миллиона лари (почти 1,5 миллиона долларов)."Должность – не привилегия" - глава Аджарии о задержании чиновников >>Речь идет о тендере на строительство квартир в рамках проекта "Дешевый дом". Согласно условиям тендера, при строительстве зданий должны были быть использованы тонкостенные конструкции из легкой стали. При этом еще до объявления тендера члены комиссии знали, что строительством подобного типа занимается только одна компания, зарегистрированная в Грузии, которой ранее предлагали осуществить подобный проект.Тендер был объявлен без исследования рынка цен, на основании проектной и расчетной документации этой компании.В результате в электронном тендере приняла участие только одна компания - Convent Georgia, которая является филиалом иностранного предприятия.Растрата миллионов: часть экс-чиновников в Аджарии вышла под залог >>Как следствие, Convent Georgia выиграла тендер, после чего представила комиссии банковскую гарантию обеспечения соглашения, выданную зарегистрированной в Лондоне компанией Point Bank LTD, завизованную одним из действующих в Грузии банковских учреждений.Как выяснила прокуратура, Point Bank LTD не является банком, и, более того, это неактивная компания. Кроме того мэрия Батуми проигнорировала рекомендацию Национального банка Грузии о том, что банковские гарантии должны быть только от надежного международного или грузинского коммерческого банка.Компания Convent Georgia получила аванс в размере 1,6 миллиона лари (555 тысяч долларов) на счет, но выполнила работы лишь на 251,1 тысячи лари (87 тысяч долларов).

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грузия, новости, общество, батуми, кутаисский апелляционный суд, мэрия батуми