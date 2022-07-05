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COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за неделю
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за неделю
Больше всего новых случаев заражения выявлено в грузинской столице 05.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-05T11:42+0400
2022-07-05T11:42+0400
2022-07-05T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Грузинские медики из 2 570 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю, в Тбилиси зафиксировали 1 860 фактов заражения, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 63 443 теста на коронавирус, 56 699 – на антиген, 6 744 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 662 299 случаев инфицирования. За последнюю неделю в Грузии от коронавируса выздоровели 1 103 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 643 579 пациентов.За последнюю неделю из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались три пациента. С начала пандемии – 16 844.На данный момент в стране 2 550 активных случаев.Показатель положительности тестирования за семь дней – 4,05%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, коронавирус covid-19
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за неделю
11:42 05.07.2022 (обновлено: 11:58 05.07.2022)
Больше всего новых случаев заражения выявлено в грузинской столице
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Грузинские медики из 2 570 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю, в Тбилиси зафиксировали 1 860 фактов заражения, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 123
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 5.
В стране за последние сутки сделано 63 443 теста на коронавирус, 56 699 – на антиген, 6 744 – ПЦР-теста.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 662 299 случаев инфицирования. За последнюю неделю в Грузии от коронавируса выздоровели 1 103 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 643 579 пациентов.
За последнюю неделю из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались три пациента. С начала пандемии – 16 844.
На данный момент в стране 2 550 активных случаев.
Показатель положительности тестирования за семь дней – 4,05%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.