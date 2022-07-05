https://sputnik-georgia.ru/20220705/dtp-v-batumi-pogib-odin-chelovek-268223916.html

ДТП в Батуми: погиб один человек

ДТП в Батуми: погиб один человек

По предварительной версии, причиной ДТП могло стать превышение скорости 05.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-05T21:38+0400

2022-07-05T21:38+0400

2022-07-05T21:38+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Один человек погиб в результате аварии в районе аэропорта в черноморском городе Батуми, сообщает Аджарское телевидениеПо данным телеканала, водитель не смог справится с управлением и врезался в стену.По предварительной версии, причиной ДТП могло стать превышение скорости. Точная причина ДТП станет известна после завершения работы экспертов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, дтп, батуми