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ДТП в Батуми: погиб один человек
ДТП в Батуми: погиб один человек
По предварительной версии, причиной ДТП могло стать превышение скорости 05.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-05T21:38+0400
2022-07-05T21:38+0400
2022-07-05T21:38+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Один человек погиб в результате аварии в районе аэропорта в черноморском городе Батуми, сообщает Аджарское телевидениеПо данным телеканала, водитель не смог справится с управлением и врезался в стену.По предварительной версии, причиной ДТП могло стать превышение скорости. Точная причина ДТП станет известна после завершения работы экспертов.
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грузия, происшествия, новости, дтп, батуми
ДТП в Батуми: погиб один человек
По предварительной версии, причиной ДТП могло стать превышение скорости
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Один человек погиб в результате аварии в районе аэропорта в черноморском городе Батуми, сообщает Аджарское телевидение
По данным телеканала, водитель не смог справится с управлением и врезался в стену.
По предварительной версии, причиной ДТП могло стать превышение скорости. Точная причина ДТП станет известна после завершения работы экспертов.