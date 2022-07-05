https://sputnik-georgia.ru/20220705/federatsiya-kanoe-gruzii-poluchila-novye-lodki-i-trenazher-268216141.html

Федерация каноэ Грузии получила новые лодки и тренажер

Федерация каноэ Грузии получила новые лодки и тренажер

В ближайшие два года будет завершено восстановление базы для гребли в селе Малтакви близ Поти 05.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Федерацию каноэ оснастили новым оборудованием, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.Министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукини лично посетила базу гребного спорта во Мцхета, где и прошла передача нового снаряжения.Грузинские гребцы получили 20 каноэ, три слаломных каноэ, две байдарки, одну оригинальную лодку Сап, один катер и один тренажер для каноэ.Отмечается, что в последние годы сборная Грузии успешно выступает в этом виде спорта как на юношеских турнирах, так и на турнирах, проводимых среди спортсменов старшего возраста.Проблема отсутствия тренировочных лодок была отмечена на встрече министра спорта с представителями федерации в 2021 году. Министр пообещала поддержать Федерацию каноэ в решении этой проблемы.На этом же заседании было принято решение о восстановлении исторической базы для гребли в селе Малтакви муниципалитета Поти. В ближайшие два года будет завершен процесс восстановления базы и Федерация гребли получит современное тренировочное и соревновательное пространство.

https://sputnik-georgia.ru/20180820/V-Batumi-vozrodili-klub-po-greble-na-baydarkakh-i-kanoe-241764112.html

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