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Федерация каноэ Грузии получила новые лодки и тренажер
Федерация каноэ Грузии получила новые лодки и тренажер
В ближайшие два года будет завершено восстановление базы для гребли в селе Малтакви близ Поти 05.07.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Федерацию каноэ оснастили новым оборудованием, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.Министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукини лично посетила базу гребного спорта во Мцхета, где и прошла передача нового снаряжения.Грузинские гребцы получили 20 каноэ, три слаломных каноэ, две байдарки, одну оригинальную лодку Сап, один катер и один тренажер для каноэ.Отмечается, что в последние годы сборная Грузии успешно выступает в этом виде спорта как на юношеских турнирах, так и на турнирах, проводимых среди спортсменов старшего возраста.Проблема отсутствия тренировочных лодок была отмечена на встрече министра спорта с представителями федерации в 2021 году. Министр пообещала поддержать Федерацию каноэ в решении этой проблемы.На этом же заседании было принято решение о восстановлении исторической базы для гребли в селе Малтакви муниципалитета Поти. В ближайшие два года будет завершен процесс восстановления базы и Федерация гребли получит современное тренировочное и соревновательное пространство.
https://sputnik-georgia.ru/20180820/V-Batumi-vozrodili-klub-po-greble-na-baydarkakh-i-kanoe-241764112.html
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Федерация каноэ Грузии получила новые лодки и тренажер

16:21 05.07.2022 (обновлено: 16:35 05.07.2022)
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and YouthТренировка в гребле на байдарках и каноэ
Тренировка в гребле на байдарках и каноэ - Sputnik Грузия, 1920, 05.07.2022
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and Youth
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В ближайшие два года будет завершено восстановление базы для гребли в селе Малтакви близ Поти
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Федерацию каноэ оснастили новым оборудованием, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.
Министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукини лично посетила базу гребного спорта во Мцхета, где и прошла передача нового снаряжения.
Грузинские гребцы получили 20 каноэ, три слаломных каноэ, две байдарки, одну оригинальную лодку Сап, один катер и один тренажер для каноэ.
Отмечается, что в последние годы сборная Грузии успешно выступает в этом виде спорта как на юношеских турнирах, так и на турнирах, проводимых среди спортсменов старшего возраста.
В Батуми возродили клуб по гребле на байдарках и каноэ - Sputnik Грузия, 1920, 20.08.2018
В Батуми возродили клуб по гребле на байдарках и каноэ
20 августа 2018, 16:46
Проблема отсутствия тренировочных лодок была отмечена на встрече министра спорта с представителями федерации в 2021 году. Министр пообещала поддержать Федерацию каноэ в решении этой проблемы.
На этом же заседании было принято решение о восстановлении исторической базы для гребли в селе Малтакви муниципалитета Поти. В ближайшие два года будет завершен процесс восстановления базы и Федерация гребли получит современное тренировочное и соревновательное пространство.
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