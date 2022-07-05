https://sputnik-georgia.ru/20220705/gruzinskie-politseyskie-poluchili-novye-sluzhebnye-avtomobili-268204046.html

Грузинские полицейские получили новые служебные автомобили

Грузинские полицейские получили новые служебные автомобили

Цель обновления полицейской инфраструктуры - повышение эффективности работы полицейских 05.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-05T10:42+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Автопарк министерство внутренних дел Грузии пополнился 89 новыми автомобилями – седанами марки Skoda, говорится в сообщении на сайте ведомства.Как отмечено в сообщении МВД, новые автомобили передали главному управлению патрульной полиции Тбилиси.Ведомство регулярно обновляет автопарк. В прошлом году парк подразделений полиции был обновлен до 700 автомобилями. А за последние месяцы машины патрульной полиции в Батуми, Кобулети и Рустави были полностью заменены современными автомобилями.Целью обновления полицейской инфраструктуры является повышение эффективности работы полицейских и улучшение условий их труда. МВД и в будущем продолжит проекты по обновлению и улучшению полицейской инфраструктуры и оборудования.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, тбилиси, батуми