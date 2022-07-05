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Грузинские полицейские получили новые служебные автомобили
Грузинские полицейские получили новые служебные автомобили
Цель обновления полицейской инфраструктуры - повышение эффективности работы полицейских 05.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-05T10:42+0400
2022-07-05T10:42+0400
2022-07-05T11:51+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Автопарк министерство внутренних дел Грузии пополнился 89 новыми автомобилями – седанами марки Skoda, говорится в сообщении на сайте ведомства.Как отмечено в сообщении МВД, новые автомобили передали главному управлению патрульной полиции Тбилиси.Ведомство регулярно обновляет автопарк. В прошлом году парк подразделений полиции был обновлен до 700 автомобилями. А за последние месяцы машины патрульной полиции в Батуми, Кобулети и Рустави были полностью заменены современными автомобилями.Целью обновления полицейской инфраструктуры является повышение эффективности работы полицейских и улучшение условий их труда. МВД и в будущем продолжит проекты по обновлению и улучшению полицейской инфраструктуры и оборудования.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, батуми
Грузинские полицейские получили новые служебные автомобили
10:42 05.07.2022 (обновлено: 11:51 05.07.2022)
Цель обновления полицейской инфраструктуры - повышение эффективности работы полицейских
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Автопарк министерство внутренних дел Грузии пополнился 89 новыми автомобилями – седанами марки Skoda, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как отмечено в сообщении
МВД, новые автомобили передали главному управлению патрульной полиции Тбилиси.
"Обновление парка патрульных машин будет способствовать своевременному и эффективному реагированию патрульных инспекторов на правонарушения, а также превенции преступности", - говорится в сообщении МВД.
Ведомство регулярно обновляет автопарк. В прошлом году парк подразделений полиции был обновлен до 700 автомобилями. А за последние месяцы машины патрульной полиции в Батуми, Кобулети и Рустави были полностью заменены современными автомобилями.
Целью обновления полицейской инфраструктуры является повышение эффективности работы полицейских и улучшение условий их труда. МВД и в будущем продолжит проекты по обновлению и улучшению полицейской инфраструктуры и оборудования.