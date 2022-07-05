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Иностранцев в Грузии задержали за попытку незаконного пересечения границы
Иностранцев в Грузии задержали за попытку незаконного пересечения границы
В частности, задержали двух граждан Бангладеш и трех граждан Турции 05.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-05T12:42+0400
2022-07-05T12:42+0400
2022-07-05T12:49+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Сотрудники пограничной полиции Грузии задержали пятерых иностранцев за попытку незаконного пересечения государственной границы, сообщает МВД.За последнее время сотрудники пограничного сектора управления Ахалцихе "Вале" задержали пять иностранцев за попытку незаконного пересечения границы. В частности, задержали двух граждан Бангладеш и трех граждан Турции.Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от четырех до пяти лет.По данным МВД, с начала 2020 года в незаконном пересечении и попытке незаконного пересечения государственной границы Грузии обвинения были предъявлены 92 иностранцам. Среди них 35 граждан Турции, девять граждан Индии, четыре гражданина Ирана, четыре – Палестины и по одному гражданину Марокко и Алжира.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, преступность в грузии
Иностранцев в Грузии задержали за попытку незаконного пересечения границы
12:42 05.07.2022 (обновлено: 12:49 05.07.2022)
В частности, задержали двух граждан Бангладеш и трех граждан Турции
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Сотрудники пограничной полиции Грузии задержали пятерых иностранцев за попытку незаконного пересечения государственной границы, сообщает МВД.
За последнее время сотрудники пограничного сектора управления Ахалцихе "Вале" задержали пять иностранцев за попытку незаконного пересечения границы. В частности, задержали двух граждан Бангладеш и трех граждан Турции.
"Следствие установило, что обвиняемые в обход контрольно-пропускного пункта из Грузии в направлении Турции старались осуществить групповое незаконное пересечение государственной границы Грузии", – говорится в сообщении.
Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от четырех до пяти лет.
По данным МВД, с начала 2020 года в незаконном пересечении и попытке незаконного пересечения государственной границы Грузии обвинения были предъявлены 92 иностранцам. Среди них 35 граждан Турции, девять граждан Индии, четыре гражданина Ирана, четыре – Палестины и по одному гражданину Марокко и Алжира.