https://sputnik-georgia.ru/20220705/inostrantsev-v-gruzii-zaderzhali-za-popytku-nezakonnogo-peresecheniya-granitsy-268206015.html

Иностранцев в Грузии задержали за попытку незаконного пересечения границы

Иностранцев в Грузии задержали за попытку незаконного пересечения границы

В частности, задержали двух граждан Бангладеш и трех граждан Турции 05.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-05T12:42+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Сотрудники пограничной полиции Грузии задержали пятерых иностранцев за попытку незаконного пересечения государственной границы, сообщает МВД.За последнее время сотрудники пограничного сектора управления Ахалцихе "Вале" задержали пять иностранцев за попытку незаконного пересечения границы. В частности, задержали двух граждан Бангладеш и трех граждан Турции.Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от четырех до пяти лет.По данным МВД, с начала 2020 года в незаконном пересечении и попытке незаконного пересечения государственной границы Грузии обвинения были предъявлены 92 иностранцам. Среди них 35 граждан Турции, девять граждан Индии, четыре гражданина Ирана, четыре – Палестины и по одному гражданину Марокко и Алжира.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, преступность в грузии