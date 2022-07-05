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Хазин: у России есть потенциал для роста, а Запад ждут годы кризиса
Хазин: у России есть потенциал для роста, а Запад ждут годы кризиса
Россия может достичь роста ВВП до 12% в год при условии смены экономической модели. По мнению эксперта основными направлениями ее экономической экспансии... 05.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-05T10:56+0400
2022-07-05T10:56+0400
2022-07-05T11:21+0400
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России нужно развивать свою промышленность, ведь именно это поможет стране занять лидирующие позиции в новом экономическом миропорядке, рассказал в разговоре со "Sputnik на русском" экономист Михаил Хазин. Хватит ли рынков для сбыта российских товаров? Какая судьба ждет США и Западную Европу? Что станет главным ресурсом в будущем мире? Обо всем этом смотрите в нашем интервью
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кризис, мультимедиа, видео, россия, видео, экспертное мнение
Хазин: у России есть потенциал для роста, а Запад ждут годы кризиса
10:56 05.07.2022 (обновлено: 11:21 05.07.2022)
Россия может достичь роста ВВП до 12% в год при условии смены экономической модели. По мнению эксперта основными направлениями ее экономической экспансии станут страны Азии, Африки и Ближнего Востока
России нужно развивать свою промышленность, ведь именно это поможет стране занять лидирующие позиции в новом экономическом миропорядке, рассказал в разговоре со "Sputnik на русском" экономист Михаил Хазин.
Хватит ли рынков для сбыта российских товаров? Какая судьба ждет США и Западную Европу? Что станет главным ресурсом в будущем мире? Обо всем этом смотрите в нашем интервью