https://sputnik-georgia.ru/20220705/khazin-u-rossii-est-potentsial-dlya-rosta-a-zapad-zhdut-gody-krizisa-268196500.html

Хазин: у России есть потенциал для роста, а Запад ждут годы кризиса

Хазин: у России есть потенциал для роста, а Запад ждут годы кризиса

Россия может достичь роста ВВП до 12% в год при условии смены экономической модели. По мнению эксперта основными направлениями ее экономической экспансии... 05.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-05T10:56+0400

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кризис

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экспертное мнение

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России нужно развивать свою промышленность, ведь именно это поможет стране занять лидирующие позиции в новом экономическом миропорядке, рассказал в разговоре со "Sputnik на русском" экономист Михаил Хазин. Хватит ли рынков для сбыта российских товаров? Какая судьба ждет США и Западную Европу? Что станет главным ресурсом в будущем мире? Обо всем этом смотрите в нашем интервью

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кризис, мультимедиа, видео, россия, видео, экспертное мнение