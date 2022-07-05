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Кварацхелия сделал правильно, что ушел из "Рубина" - Слуцкий
Кварацхелия сделал правильно, что ушел из "Рубина" - Слуцкий
Слуцкий заявил, что все время общается с Кварацхелия 05.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-05T22:24+0400
2022-07-05T22:24+0400
2022-07-05T22:44+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия правильно сделал, что воспользовался возможностью приостановить контракт с казанским "Рубином", заявил главный тренер команды из столицы Татарстана Леонид Слуцкий.Кварацхелия в марте перешел в батумское "Динамо" из "Рубина", с которым приостановил контракт, воспользовавшись директивой Международной федерации футбола (ФИФА).По словам тренера, он все время общается с футболистом."Что касается "Наполи", то это его выбор. Какой бы клуб он ни выбрал, я буду переживать за него. Мы сохраним теплые и человеческие отношения", - отметил Слуцкий. Хвича, по мнению тренера, на 100% воспользовался опцией от ФИФА. Не воспользоваться этим правом было глупо, подчеркнул специалист.ФИФА в марте разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами. Кварацхелия стал игроком итальянского "Наполи" в июле.
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спорт, новости, россия, грузия, фифа, футбол, хвича кварацхелия, клуб "рубин"
Кварацхелия сделал правильно, что ушел из "Рубина" - Слуцкий
22:24 05.07.2022 (обновлено: 22:44 05.07.2022)
Слуцкий заявил, что все время общается с Кварацхелия
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия правильно сделал, что воспользовался возможностью приостановить контракт с казанским "Рубином", заявил главный тренер команды из столицы Татарстана Леонид Слуцкий.
Кварацхелия в марте перешел в батумское "Динамо" из "Рубина", с которым приостановил контракт, воспользовавшись директивой Международной федерации футбола (ФИФА).
"Конечно, я ожидал, что ФИФА продлит решение разрешить иностранным футболистам приостанавливать контракты с клубами РПЛ. Думаю, что годом все не ограничится", - заявил Слуцкий, передает РИА Новости.
По словам тренера, он все время общается с футболистом.
"Что касается "Наполи", то это его выбор. Какой бы клуб он ни выбрал, я буду переживать за него. Мы сохраним теплые и человеческие отношения", - отметил Слуцкий.
Хвича, по мнению тренера, на 100% воспользовался опцией от ФИФА. Не воспользоваться этим правом было глупо, подчеркнул специалист.
ФИФА в марте разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.
Кварацхелия стал игроком итальянского "Наполи" в июле.