https://sputnik-georgia.ru/20220705/kvaratskheliya-sdelal-pravilno-chto-ushel-iz-rubina---slutskiy-268225974.html

Кварацхелия сделал правильно, что ушел из "Рубина" - Слуцкий

Кварацхелия сделал правильно, что ушел из "Рубина" - Слуцкий

Слуцкий заявил, что все время общается с Кварацхелия 05.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-05T22:24+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия правильно сделал, что воспользовался возможностью приостановить контракт с казанским "Рубином", заявил главный тренер команды из столицы Татарстана Леонид Слуцкий.Кварацхелия в марте перешел в батумское "Динамо" из "Рубина", с которым приостановил контракт, воспользовавшись директивой Международной федерации футбола (ФИФА).По словам тренера, он все время общается с футболистом."Что касается "Наполи", то это его выбор. Какой бы клуб он ни выбрал, я буду переживать за него. Мы сохраним теплые и человеческие отношения", - отметил Слуцкий. Хвича, по мнению тренера, на 100% воспользовался опцией от ФИФА. Не воспользоваться этим правом было глупо, подчеркнул специалист.ФИФА в марте разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами. Кварацхелия стал игроком итальянского "Наполи" в июле.

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спорт, новости, россия, грузия, фифа, футбол, хвича кварацхелия, клуб "рубин"