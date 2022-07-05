https://sputnik-georgia.ru/20220705/minfin-raskryl-delo-o-falshivoy-vaktsinatsii-na-zapade-gruzii-268220899.html

Минфин раскрыл дело о фальшивой вакцинации на западе Грузии

Минфин раскрыл дело о фальшивой вакцинации на западе Грузии

Задержанной грозит от 3 до 5 лет тюрьмы за злоупотребление служебными полномочиями и коммерческий подкуп 05.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-05T18:49+0400

2022-07-05T18:49+0400

2022-07-05T19:12+0400

грузия

происшествия

новости

следственная служба минфина грузии

вакцинация от коронавируса

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Медсестра одной из клиник на западе Грузии задержана по обвинению в регистрации за деньги не привитых от коронавируса как прошедших вакцинацию, говорится в сообщении Следственной службы Минфина страны.По данным следствия, обвиняемая, используя служебное положение, регистрировала невакцинированных от коронавируса в системе за 300 лари с человека.На данном этапе выявлено уже 15 человек, нарушивших правила вакцинации. Личности остальных устанавливаются. По предварительной информации, речь идет о нескольких десятках человек.Задержанной грозит от 3 до 5 лет тюрьмы за злоупотребление служебными полномочиями и коммерческий подкуп.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, следственная служба минфина грузии, вакцинация от коронавируса