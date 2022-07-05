https://sputnik-georgia.ru/20220705/minfin-raskryl-delo-o-falshivoy-vaktsinatsii-na-zapade-gruzii-268220899.html
Минфин раскрыл дело о фальшивой вакцинации на западе Грузии
Минфин раскрыл дело о фальшивой вакцинации на западе Грузии
Задержанной грозит от 3 до 5 лет тюрьмы за злоупотребление служебными полномочиями и коммерческий подкуп 05.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-05T18:49+0400
2022-07-05T18:49+0400
2022-07-05T19:12+0400
грузия
происшествия
новости
следственная служба минфина грузии
вакцинация от коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/18/262337588_0:42:3071:1769_1920x0_80_0_0_1fbba86c47e1f623982d31a5487496b8.jpg
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Медсестра одной из клиник на западе Грузии задержана по обвинению в регистрации за деньги не привитых от коронавируса как прошедших вакцинацию, говорится в сообщении Следственной службы Минфина страны.По данным следствия, обвиняемая, используя служебное положение, регистрировала невакцинированных от коронавируса в системе за 300 лари с человека.На данном этапе выявлено уже 15 человек, нарушивших правила вакцинации. Личности остальных устанавливаются. По предварительной информации, речь идет о нескольких десятках человек.Задержанной грозит от 3 до 5 лет тюрьмы за злоупотребление служебными полномочиями и коммерческий подкуп.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/18/262337588_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1778382c3f26757a398f8a25b4adc1b0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, следственная служба минфина грузии, вакцинация от коронавируса
Минфин раскрыл дело о фальшивой вакцинации на западе Грузии
18:49 05.07.2022 (обновлено: 19:12 05.07.2022)
Задержанной грозит от 3 до 5 лет тюрьмы за злоупотребление служебными полномочиями и коммерческий подкуп
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Медсестра одной из клиник на западе Грузии задержана по обвинению в регистрации за деньги не привитых от коронавируса как прошедших вакцинацию, говорится в сообщении Следственной службы Минфина страны.
По данным следствия, обвиняемая, используя служебное положение, регистрировала невакцинированных от коронавируса в системе за 300 лари с человека.
На данном этапе выявлено уже 15 человек, нарушивших правила вакцинации. Личности остальных устанавливаются. По предварительной информации, речь идет о нескольких десятках человек.
Задержанной грозит от 3 до 5 лет тюрьмы за злоупотребление служебными полномочиями и коммерческий подкуп.