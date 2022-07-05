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На месте Михайловской больницы в Тбилиси построят музей современного искусства
На месте Михайловской больницы в Тбилиси построят музей современного искусства
Бизнесмен долгое время работал над уникальным проектом музея современного искусства совместно с ведущими мировыми специалистами 05.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-05T21:13+0400
2022-07-05T21:13+0400
2022-07-05T22:13+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. На территории старейшей клиники Тбилиси – Михайловской больницы, будет построен музей современного искусства.Владелец территории и автор концепции музея современных искусств - российский бизнесмен родом из Батуми Шалва Бреус - намерен создать многофункциональный комплекс, включающий в себя музеи, библиотеки, кафе и другую общественную инфраструктуру, для чего в течение пяти лет будет инвестировано не менее 30 миллионов лари (более 10,2 миллиона долларов).Также по условиям важно сохранить внешний вид Михайловской больницы, так как здание является памятником культурного наследия.Для решения данного вопроса Бреус решил провести конкурс, в котором участвуют ведущие архитекторы. Уже в июле Грузию посетит группа лучших специалистов, которые ознакомятся с объектом и приступят к работе, говорится в репортаже телеканала "Рустави 2".Бизнесмен долгое время работал над уникальным проектом музея современного искусства совместно с ведущими мировыми специалистами. Также много лет шел подбор места для музея, рассматривались разные города – Венеция, Брюссель, Москва, однако Бреус выбрал Тбилиси из-за любви к Грузии и искусству.Территория клиники была продана на аукционе в марте 2022 года за 16 миллионов лари (более 5,4 миллиона долларов). Победителем аукциона признана компания Hans Ltd, которая была единственным участником и приобрела не только здание, но и территорию вокруг комплекса – всего 20 633 квадратных метра.Бреус известен во всем мире как эксперт современного искусства, член жюри ряда международных конкурсов.Его коллекция современной живописи, которую составляют работы немецких экспрессионистов, также признана во всем мире. Коллекция богата также образцами современной грузинской живописи. Шалва Бреус основал международный фонд своего имени.С именем Бреуса связан и ряд благотворительных проектов в Грузии, среди которых стоит отметить восстановление церкви Невели в Абастумани и сохранение уникальных фресок, написанных Нестеровым. Строительство церковного комплекса Святой Троицы на Троицкой горе в Батуми, который уже стал визитной карточкой города. За это Каталикос-Патриарх Грузии наградил бизнесмена высшим церковным орденом – Крестом Георгия.
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На месте Михайловской больницы в Тбилиси построят музей современного искусства
21:13 05.07.2022 (обновлено: 22:13 05.07.2022)
Бизнесмен долгое время работал над уникальным проектом музея современного искусства совместно с ведущими мировыми специалистами
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. На территории старейшей клиники Тбилиси – Михайловской больницы, будет построен музей современного искусства.
Владелец территории и автор концепции музея современных искусств - российский бизнесмен родом из Батуми Шалва Бреус - намерен создать многофункциональный комплекс, включающий в себя музеи, библиотеки, кафе и другую общественную инфраструктуру, для чего в течение пяти лет будет инвестировано не менее 30 миллионов лари (более 10,2 миллиона долларов).
Также по условиям важно сохранить внешний вид Михайловской больницы, так как здание является памятником культурного наследия.
Для решения данного вопроса Бреус решил провести конкурс, в котором участвуют ведущие архитекторы. Уже в июле Грузию посетит группа лучших специалистов, которые ознакомятся с объектом и приступят к работе, говорится в репортаже телеканала "Рустави 2".
Бизнесмен долгое время работал над уникальным проектом музея современного искусства совместно с ведущими мировыми специалистами. Также много лет шел подбор места для музея, рассматривались разные города – Венеция, Брюссель, Москва, однако Бреус выбрал Тбилиси из-за любви к Грузии и искусству.
Территория клиники была продана на аукционе в марте 2022 года за 16 миллионов лари (более 5,4 миллиона долларов). Победителем аукциона признана компания Hans Ltd, которая была единственным участником и приобрела не только здание, но и территорию вокруг комплекса – всего 20 633 квадратных метра.
Бреус известен во всем мире как эксперт современного искусства, член жюри ряда международных конкурсов.
Его коллекция современной живописи, которую составляют работы немецких экспрессионистов, также признана во всем мире. Коллекция богата также образцами современной грузинской живописи. Шалва Бреус основал международный фонд своего имени.
С именем Бреуса связан и ряд благотворительных проектов в Грузии, среди которых стоит отметить восстановление церкви Невели в Абастумани и сохранение уникальных фресок, написанных Нестеровым. Строительство церковного комплекса Святой Троицы на Троицкой горе в Батуми, который уже стал визитной карточкой города. За это Каталикос-Патриарх Грузии наградил бизнесмена высшим церковным орденом – Крестом Георгия.