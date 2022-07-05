https://sputnik-georgia.ru/20220705/na-mirovom-rynke-nefti-idet-obval-tsen-268222759.html

На мировом рынке нефти идет обвал цен

На мировом рынке нефти идет обвал цен

Стоимость американской марки WTI опустилась ниже 100 долларов за баррель впервые с 11 мая 05.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-05T20:24+0400

2022-07-05T20:24+0400

2022-07-05T20:24+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. На рынке нефти во вторник вечером наблюдается обвал цен, поскольку инвесторы оценивают риски рецессии мировой экономикиПо состоянию на 19.33 тбс цена августовских фьючерсов на WTI падала на 8,36%, до 99,36 доллара. Стоимость фьючерсов Brent вслед за WTI опускалась ниже 104 долларов за баррель, а минуты спустя упала ниже 103 долларов. На таких уровнях нефть обеих марок не торгуется с 11 мая.Агентство Bloomberg со ссылкой на старшего вице-президента по торговле в BOK Financial Денниса Кисслера отмечает, что в самом ближайшем будущем индексы Dow Jones и S&P 500 будут оказывать существенное влияние на направление движения нефти, поскольку опасения рецессии сохраняются.Эксперт считает, что есть опасения, что спрос на топливо может значительно снизиться теперь, когда День независимости США позади.

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в мире, экономика, bloomberg, новости, цены на нефть