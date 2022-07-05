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На мировом рынке нефти идет обвал цен
На мировом рынке нефти идет обвал цен
Стоимость американской марки WTI опустилась ниже 100 долларов за баррель впервые с 11 мая 05.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-05T20:24+0400
2022-07-05T20:24+0400
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цены на нефть
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. На рынке нефти во вторник вечером наблюдается обвал цен, поскольку инвесторы оценивают риски рецессии мировой экономикиПо состоянию на 19.33 тбс цена августовских фьючерсов на WTI падала на 8,36%, до 99,36 доллара. Стоимость фьючерсов Brent вслед за WTI опускалась ниже 104 долларов за баррель, а минуты спустя упала ниже 103 долларов. На таких уровнях нефть обеих марок не торгуется с 11 мая.Агентство Bloomberg со ссылкой на старшего вице-президента по торговле в BOK Financial Денниса Кисслера отмечает, что в самом ближайшем будущем индексы Dow Jones и S&amp;P 500 будут оказывать существенное влияние на направление движения нефти, поскольку опасения рецессии сохраняются.Эксперт считает, что есть опасения, что спрос на топливо может значительно снизиться теперь, когда День независимости США позади.
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в мире, экономика, bloomberg, новости, цены на нефть

На мировом рынке нефти идет обвал цен

20:24 05.07.2022
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid / Перейти в фотобанкНефтяная качалка на фоне заката
Нефтяная качалка на фоне заката - Sputnik Грузия, 1920, 05.07.2022
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
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Стоимость американской марки WTI опустилась ниже 100 долларов за баррель впервые с 11 мая
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. На рынке нефти во вторник вечером наблюдается обвал цен, поскольку инвесторы оценивают риски рецессии мировой экономики
По состоянию на 19.33 тбс цена августовских фьючерсов на WTI падала на 8,36%, до 99,36 доллара. Стоимость фьючерсов Brent вслед за WTI опускалась ниже 104 долларов за баррель, а минуты спустя упала ниже 103 долларов. На таких уровнях нефть обеих марок не торгуется с 11 мая.
Агентство Bloomberg со ссылкой на старшего вице-президента по торговле в BOK Financial Денниса Кисслера отмечает, что в самом ближайшем будущем индексы Dow Jones и S&P 500 будут оказывать существенное влияние на направление движения нефти, поскольку опасения рецессии сохраняются.
Эксперт считает, что есть опасения, что спрос на топливо может значительно снизиться теперь, когда День независимости США позади.
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