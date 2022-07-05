https://sputnik-georgia.ru/20220705/obrushenie-zhilogo-doma-v-batumi-obvinyaemykh-priznali-vinovnymi-268211644.html

Обрушение жилого дома в Батуми: обвиняемых признали виновными

Обрушение жилого дома в Батуми: обвиняемых признали виновными

Суд приговорил владельца квартиры к четырем годам, а рабочих – к трем годам тюрьмы 05.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-05T14:43+0400

2022-07-05T14:43+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Батумский городской суд признал виновными всех троих обвиняемых по делу об обрушении жилого дома на улице 26 Мая в Батуми.В результате трагедии, произошедшей 8 октября прошлого года, погибли шестеро взрослых и трое несовершеннолетних – годовалый ребенок, а также дети девяти и 12 лет. 11 октября был объявлен в Грузии днем траура.Суд приговорил владельца квартиры Заура Будагова к четырем годам, а рабочих Гусейна и Георгия Сурманидзе – к трем годам тюрьмы каждого. Подсудимые на сегодняшнем заседании не присутствовали, с приговором ознакомились дистанционно.В связи с обрушением жилого дома правоохранители задержали трех человек – двух рабочих и владельца квартиры на первом этаже. По данным следствия, в результате экспертизы было установлено, что обрушение произошло в результате проводимых работ на первом этаже.МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту обрушения дома №13 на улице 26 Мая в Батуми. Следствие велось по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия", что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.Обвиняемые разрушили как ненесущие, так и несущие конструкции, говорится в сообщении главного следственного органа.Ни один из обвиняемых так и не признал своей вины.

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