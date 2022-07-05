https://sputnik-georgia.ru/20220705/politsiya-raskryla-ubiystvo-v-vostochnoy-gruzii-268205887.html

Полиция раскрыла убийство в Восточной Грузии

Полиция раскрыла убийство в Восточной Грузии

По версии СМИ не исключено, что это была криминальная разборка 05.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-05T12:22+0400

2022-07-05T12:22+0400

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происшествия

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Сотрудники полиции задержали молодого мужчину, который обвиняется в убийстве 46-летнего мужчины в Марнеули (регион Квемо Картли), говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.По данным следствия, убийство произошло вечером в воскресенье. Из огнестрельного оружия обвиняемый произвел несколько выстрелов в жертву.По данным СМИ, молодой мужчина был застрелен у собственного автомобиля во дворе здания ритуальных услуг. Причины конфликта между мужчинами неизвестны. По версии СМИ, не исключено, что это была криминальная разборка.Пострадавший мужчина был доставлен в клинику "Аверси" с несколькими огнестрельными ранениями в Марнеули. Несмотря на старания врачей, им не удалось сохранить его жизнь.Сотрудники полиции задержали 22-летнего мужчину на второй день после покушения. Орудие убийство было изъято в качестве вещественного доказательства.Следствие ведется по двум статям УК Грузии – "Умышленное убийство" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия".Задержанному грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

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