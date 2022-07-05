https://sputnik-georgia.ru/20220705/prevratit-tskhaltubo-v-baden-baden---razrabotan-genplan-po-vozrozhdeniyu-kurorta-268222279.html

Превратить Цхалтубо в Баден-Баден - разработан генплан по возрождению курорта

Превратить Цхалтубо в Баден-Баден - разработан генплан по возрождению курорта

В результате осуществления генплана в Цхалтубо появится не менее 3 200 новых рабочих мест, а цены на недвижимость увеличатся в 10 раз 05.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-05T19:36+0400

2022-07-05T19:36+0400

2022-07-05T19:51+0400

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леван давиташвили

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Генеральный план восстановления и развития уникального бальнеологического курорта Цхалтубо "Новая жизнь" подразумевает привлечение инвестиций частных компаний в размере не менее 500 миллионов лари, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на презентации проекта.Курорт Цхалтубо в регионе Имерети на западе Грузии с советских времен славится своими уникальными радоновыми, хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатными, натриево-магниево-кальциевыми водами. Они подходят для людей с болезнями костно-мышечной системы, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной систем, гинекологическими и кожными заболеваниями.Как отметил глава правительства, начиная с 90-х годов развитию курорта мешало то, что лицензия на лечебную воду находилась в руках частного лица. Благодаря усилиям правительства, ее удалось выкупить."Именно этого ждали многие инвесторы и частные лица, заинтересованные в развитии Цхалтубо", - сказал Ираклий Гарибашвили.Во время презентации генплана министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили отметил, что после восстановления санатории Цхалтубо смогут принимать до 350 тысяч гостей в год."На сегодня в Цхалтубо функционируют не более десяти объектов, и ни один из них не является объектом премиум-класса. Если раньше здесь принимали 300 тысяч визитеров, то, по всем оценкам, в случае развития современного курорта он сможет принимать до 350 тысяч гостей", - сказал Давиташвили.В результате осуществления генплана в Цхалтубо появится не менее 3 200 новых рабочих мест, а цены на недвижимость увеличатся в 10 раз. Номера в санаториях Цхалтубо будут рассчитаны на 6 тысяч коек. Будут обустроены пять гостиниц премиум-класса, пять эконом-класса и еще четыре объекта для расселения гостей.Кроме того, при развитии курорта будет выигрышно обыграно его близкое расположение от Международного аэропорта в Кутаиси, а также уникальность климата и возможность получать агропродукты высокого качества. Инвесторы сделают разнообразной и ночную жизнь бальнеологического курорта.Как глава правительства, так и министр экономики подчеркнули, что важно сделать Цхалтубо курортом, который сможет принимать гостей круглый год - современным, инклюзивным и многофункциональным.

цхалтубо

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грузия, новости, туризм, экономика, цхалтубо, ираклий гарибашвили, леван давиташвили