https://sputnik-georgia.ru/20220705/tempy-vaktsinatsii-v-gruzii--statistika-posledney-nedeli-268222552.html
Темпы вакцинации в Грузии – статистика последней недели
Темпы вакцинации в Грузии – статистика последней недели
Двумя дозами в Грузии вакцинированы 1 271 642 человека - это 48,5% населения старше 18 лет 05.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-05T19:59+0400
2022-07-05T19:59+0400
2022-07-05T19:59+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. В Грузии за последнюю неделю сделано 1 875 прививок против коронавируса, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.Эксперты всегда говорили о низких темпах вакцинации в Грузии, даже в период пика распространения коронавируса, который пришелся на январь-февраль 2022 года. В тот период в среднем за сутки делали около 3-6 тысяч прививок.Вакцинация в деталяхС начала пандемии коронавируса всего в Грузии сделано 2 904 080 прививок. Двумя дозами вакцинированы 1 271 642 человека. Это 48,5% населения старше 18 лет. На третью бустер-дозу решились 255 928 человек.Среди подростков в возрасте 12-15 лет полностью вакцинированы 3 544 человека (1,88%). Среди граждан в возрасте 16-17 лет полные две дозы вакцины сделали 11 393 человека (13.92%).Напомним, что для регистрации на вакцинацию нужно позвонить на номер горячей линии 1522 или же зарегистрироваться на сайте booking.moh.gov.ge. Сделать вакцину в Грузии можно и без регистрации, обратившись в любой пункт вакцинации, заняв очередь.На данный момент в стране доступны вакцины Pfizer, Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca.Вакцинация в Грузии началась 15 марта 2021 года препаратом англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. С 30 марта для граждан стали доступны американские вакцины Pfizer, с 4 мая - китайский Sinopharm, а с 24 мая - китайский Sinovac.С 11 октября 2021 года в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет. Вакцинация подростков разрешена только вакциной Pfizer.
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грузия, новости, общество, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса
Темпы вакцинации в Грузии – статистика последней недели
Двумя дозами в Грузии вакцинированы 1 271 642 человека - это 48,5% населения старше 18 лет
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. В Грузии за последнюю неделю сделано 1 875 прививок против коронавируса, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.
Эксперты всегда говорили о низких темпах вакцинации в Грузии, даже в период пика распространения коронавируса, который пришелся на январь-февраль 2022 года. В тот период в среднем за сутки делали около 3-6 тысяч прививок.
Вакцинация в деталях
С начала пандемии коронавируса всего в Грузии сделано 2 904 080 прививок. Двумя дозами вакцинированы 1 271 642 человека. Это 48,5% населения старше 18 лет. На третью бустер-дозу решились 255 928 человек.
Среди подростков в возрасте 12-15 лет полностью вакцинированы 3 544 человека (1,88%). Среди граждан в возрасте 16-17 лет полные две дозы вакцины сделали 11 393 человека (13.92%).
Напомним, что для регистрации на вакцинацию нужно позвонить на номер горячей линии 1522 или же зарегистрироваться на сайте booking.moh.gov.ge. Сделать вакцину в Грузии можно и без регистрации, обратившись в любой пункт вакцинации, заняв очередь.
На данный момент в стране доступны вакцины Pfizer, Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca.
Вакцинация в Грузии началась 15 марта 2021 года препаратом англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. С 30 марта для граждан стали доступны американские вакцины Pfizer, с 4 мая - китайский Sinopharm, а с 24 мая - китайский Sinovac.
С 11 октября 2021 года в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет. Вакцинация подростков разрешена только вакциной Pfizer.