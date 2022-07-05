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Владимирская икона Божьей Матери: история и значение образа

Владимирская икона Божьей Матери: история и значение образа

Православная церковь 6 июля чествует Владимирскую икону Божьей Матери - одну из самых чтимых святынь Русской православной церкви 05.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-05T17:39+0400

2022-07-05T17:39+0400

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Об истории и значении Владимирской иконы Божьей Матери, а также как Святой образ получил свое название, читайте в материале Sputnik Грузия.Как икона получила свое название?По преданию, Владимирская икона Божьей Матери написана Святым апостолом и евангелистом Лукой во время земной жизни Богородицы.Икона Божьей Матери до 450 года находилась в Иерусалиме, затем ее перенесли в Константинополь. Константинопольский Патриарх Лука Хрисоверг в начале XII века послал копию образа в Киев в дар Святому князю Мстиславу.Икона, после прибытия на Русь с 1131 года находилась в Богородичном монастыре, расположенном в одном из северных пригородов Киева — Вышгороде, который в 1155-м стал уделом князя Андрея Боголюбского, сына Юрия Долгорукого.Князь Андрей, переселяясь на родную для него Суздальскую землю, взял с собой образ Богородицы и усердно молился в пути перед ним. Отдохнув во Владимире, князь собрался продолжить путь, но его лошади, отъехав совсем немного от города, остановились. Все попытки продолжить путь не увенчались успехом.Изумленный князь стал молиться Божьей Матери - Богородица, явившись ему во время молитвы, повелела оставить чудотворную икону во Владимире, и построить собор, который станет ее домом. Святыню оставили во Владимире^ и с тех пор ее стали называть Владимирской иконой Божьей Матери.Защитница русского народаРусское воинство не раз побеждало в решающих битвах с помощью Владимирской иконы Божьей Матери - покровительнице России и русского народа церковь установила троекратное празднование.Праздник в честь иконы Владимирской иконы Божьей Матери 6 июля установлен в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480-м. Войска хана целый день стояли против войск Московского князя Иоанна Третьего, не приступая к решительным действиям, – это событие известно в истории под названием "великое стояние на реке Угре".Вся Москва в это время молилась перед Владимирской иконой Божьей Матери. И произошло чудо - враг неожиданно стал отступать, сначала медленно, а потом и вовсе побежал, гонимый необъяснимым страхом.В благодарность за освобождение от татаро-монгол и был установлен праздник в честь Владимирской иконы Божьей Матери.Владимирская икона сейчас хранится в храме Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее.Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , справки , календарь религиозных праздников